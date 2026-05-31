Carrito médico atropelló a jugador en plena cancha y lo dejó bastante adolorido en el piso

Carrito médico atropelló a jugador - Fotos: Redes sociales de la transmisión oficial del encuentro el 31 de mayo del 2026

Una imagen insólita se volvió viral en medio de la Serie B de Ecuador y dejó a más de un hincha sin entender qué acababa de pasar. Durante el partido entre El Nacional y Liga de Portoviejo, un carrito de asistencia médica ingresó al campo para atender a un futbolista del equipo visitante, pero terminó atropellándolo en una acción que rápidamente empezó a circular en redes sociales.

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Lo que faltaba. En el fútbol suelen pasar situaciones extrañas, desde errores arbitrales hasta jugadas imposibles de explicar, pero que un vehículo de asistencia termine golpeando a un jugador que justamente necesitaba atención médica entra en una categoría aparte. El hecho generó sorpresa, preocupación y, como era de esperarse, cientos de comentarios en redes por lo inusual de la escena.

En las imágenes difundidas se observa el momento en el que el carrito médico se acerca a la zona donde estaba el futbolista de Liga de Portoviejo, muy cerca de la línea lateral. Sin embargo, en medio de la maniobra, el vehículo termina impactando al jugador, quien estaba en el suelo, mientras varias personas del cuerpo médico y de la organización intentaban asistirlo.

El insólito accidente ocurrió en El Nacional vs. Liga de Portoviejo

El episodio se presentó en un partido de la LigaPro Serie B de Ecuador entre El Nacional y Liga de Portoviejo. En la transmisión se alcanzaba a ver el marcador 0-1 a favor del equipo manabita y el reloj sobre el minuto 71, lo que permite ubicar el hecho en el tramo final del compromiso.

La Serie B de Ecuador 2026, conocida por motivos de patrocinio como Liga Ecuabet Serie B Conectada por Xtrim, es organizada por la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador y entrega dos cupos a la Serie A de la siguiente temporada. Además, Liga de Portoviejo regresó a esta categoría para la temporada 2026 tras ascender desde la Segunda Categoría, mientras que El Nacional aparece entre los clubes participantes del torneo.

Más allá del contexto deportivo, la escena llamó la atención porque no se trató de una jugada fuerte ni de un choque entre futbolistas, sino de un accidente con el propio vehículo que debía trasladar o asistir al jugador lesionado. Preocupante, porque el protocolo médico dentro de un partido debe ser precisamente una garantía de seguridad, no una situación que aumente el riesgo para el deportista.

Las redes no dejaron pasar el momento

Como suele ocurrir con este tipo de episodios, el video empezó a moverse rápidamente en redes sociales. Muchos usuarios reaccionaron con sorpresa por la manera en la que ocurrió el accidente, mientras otros cuestionaron la forma en la que el carrito ingresó y se acercó al futbolista.

Contra todo pronóstico, la atención médica terminó convirtiéndose en el centro de la conversación. El jugador ya estaba en el suelo y, en lugar de que la escena pasara como una asistencia normal dentro del partido, terminó convertida en una imagen difícil de creer para los hinchas que estaban viendo la transmisión.

Hasta el momento, no se encontró un comunicado oficial visible de LigaPro, El Nacional, Liga de Portoviejo o la transmisión sobre la identidad del futbolista afectado, el parte médico o posibles medidas tras lo ocurrido. Por eso, aunque las imágenes permiten afirmar que el carrito atropelló al jugador, todavía no es prudente asegurar la gravedad del golpe ni hablar de consecuencias disciplinarias.

Un llamado de atención para los protocolos médicos

En el fútbol profesional, incluso en categorías de ascenso, los protocolos de atención deben ejecutarse con precisión, especialmente cuando hay jugadores tendidos en el campo y personal entrando con vehículos o camillas. Cualquier maniobra mal calculada puede terminar generando una situación más grave que la jugada inicial.

Se espera que en las próximas horas el club o la organización del campeonato entreguen más detalles sobre lo ocurrido, especialmente para conocer el estado del futbolista de Liga de Portoviejo y si hubo alguna revisión interna del procedimiento utilizado durante la asistencia.

Por ahora, la imagen queda como una de las más insólitas de la jornada en el fútbol sudamericano. Un carrito médico que debía ayudar terminó atropellando a un jugador, en una escena que mezcla sorpresa, preocupación y ese tipo de situaciones que nadie espera ver dentro de una cancha profesional.