Aterrador: Denuncian que un médico general habría abusado de dos niñas durante consultas en la EPS

Fue por un sangrado nasal al médico del colegio y, mientras lo examinaba, le tocó sus partes íntimas: fue sentenciado por abuso sexual. Imagen referencial: Fiscalía

En las últimas horas, se conoció una denuncia aterradora en la que se involucra a un médico general en el que se asegura que habría abusado sexualmente de niñas durante la consulta médica. El médico fue identificado como José David Castro, quien distraía a los padres y obstruía su visibilidad durante el chequeo físico para agredir a menores de 7 y 10 años en el sur de Bogotá.

Al médico se le señala a cometer actos sexuales abusivos en contra de dos niñas en las instalaciones de una EPS.

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Médico fue capturado al ser señalado de abusar sexualmente de dos niña en una EPS

De acuerdo con lo que conoció Blu Radio, la investigación determinó que el médico se aprovechaba de las niñas durante las consultas de medicina general para cometer los abusos.

Según indicaron, el modus operandi consistía en obstruir la visibilidad de los padres o acompañantes, distrayéndolos mientras se hacían los chequeo físicos, impidiendo que los familiares vieran de cerca y con detalle lo que hacían durante la valoración médica para que no pudieran darse cuenta de la agresión.

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Hasta la fecha, se ha establecido que fue efectuado el abuso de dos víctimas, que son dos niñas de 7 y 10 años, quienes habían llegado al consultorio en compañía de su padre y de su abuela, respectivamente.

Se conoció que en ambos casos el médico actuó de la misma manera, en hechos que se registraron en 2025, pero que solo se conocieron después, cuando finalmente las niñas hablaron de lo que vivieron.

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La captura de Castro Giraldo se realizó en el sector de El Tunal, sur de Bogotá. Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado.

El sujeto no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, pero el juez de legalización de captura lo envió a la cárcel desde donde deberá enfrentar el proceso judicial.