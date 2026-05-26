Incinerado y con signos de violencia: así hallaron los restos del profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá

La investigación por la desaparición y muerte del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón continúa revelando detalles estremecedores en Bogotá. Las autoridades ahora siguen la pista de un taxi en el que, presuntamente, fue transportado el cuerpo del docente de 31 años antes de ser abandonado e incinerado en un potrero de la localidad de Kennedy.

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De acuerdo con información conocida por el CTI de la Fiscalía, el cadáver del profesor habría sido sacado en una maleta desde una vivienda del barrio La Rivera durante la madrugada del pasado 21 de mayo. Las cámaras de seguridad del sector se convirtieron en pieza clave dentro de las pesquisas y registraron movimientos que hoy concentran la atención de los investigadores.

Caso Kevin Santiago Ángel: cámaras grabaron cuando sacaron una maleta de una casa antes de hallar el cuerpo en Bogotá

Según el informe revelado por Noticias Caracol, Kevin Santiago habría ingresado horas antes a ese inmueble en compañía de una mujer. Sin embargo, las grabaciones posteriores solo muestran a dos hombres abandonando la vivienda mientras cargaban una maleta en la que, presuntamente, se encontraba el cuerpo del docente.

Las imágenes analizadas por las autoridades muestran que hacia la 1:45 de la madrugada un taxi llegó al lugar y, minutos después, la maleta fue retirada del inmueble. Los investigadores establecieron que apenas diez minutos más tarde el cuerpo habría sido abandonado en un potrero ubicado cerca de una ciclorruta en el suroccidente de Bogotá.

La escena hallada por las autoridades fue especialmente violenta. De acuerdo con información de Medicina Legal, el cuerpo del profesor presentaba signos de tortura y posteriormente habría sido incinerado, aparentemente con el propósito de dificultar su identificación.

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El caso ha generado conmoción entre la comunidad educativa y habitantes del sur de la capital, especialmente porque el docente había sido reportado como desaparecido desde el pasado 20 de mayo, luego de salir de entrenar en un gimnasio de Kennedy.

Kevin Santiago Ángel Garzón trabajaba como profesor de Tecnología e informática en el colegio oficial Santiago de las Atalayas, en la localidad de Bosa, donde era reconocido por estudiantes y compañeros como un hombre cercano, tranquilo y comprometido con la enseñanza.

Según relataron sus familiares, el docente mantuvo comunicación constante con su madre durante el día de su desaparición. Nada hacía pensar que horas después perderían completamente su rastro.

La última ubicación conocida de Kevin fue un gimnasio SmartFit del barrio Gran Colombiano, en Kennedy, lugar donde había acudido después de terminar su jornada laboral. Desde ese momento, comenzó una intensa búsqueda liderada por familiares, amigos, estudiantes y compañeros de trabajo.

Uno de los detalles que hoy hace parte de la investigación tiene relación con el teléfono celular del profesor. Horas después de desaparecer, sus allegados notaron que los mensajes enviados por WhatsApp aparecían como leídos, aunque nunca fueron respondidos. Posteriormente, el celular dejó de recibir mensajes y las llamadas comenzaron a dirigirse directamente al buzón de voz.

La incertidumbre se extendió durante varios días. Mientras la familia recorría hospitales, estaciones de Policía y sedes de Medicina Legal, en redes sociales comenzaron a circular fotografías y datos físicos del docente para intentar ubicarlo.

Sus allegados informaron que Kevin se movilizaba en una motocicleta azul y negra de placas XHH 74G, vehículo que utilizaba para trabajar en plataformas de movilidad y obtener ingresos adicionales. También detallaron la ropa que llevaba puesta el día de su desaparición: pantalón gris, camiseta negra, impermeable gris, zapatos negros y una chaqueta azul reflectora.

La búsqueda terminó de manera trágica el pasado 25 de mayo, cuando las autoridades confirmaron que el cuerpo hallado días antes en Kennedy correspondía al profesor desaparecido. Según las investigaciones, el cadáver había ingresado como NN a Medicina Legal desde el 22 de mayo.

La noticia provocó dolor y consternación entre familiares, estudiantes y docentes del colegio Santiago de las Atalayas. “Él era hijo único. Estamos devastados con la noticia”, expresó su padrastro, Fernando Buitrago, en declaraciones entregadas al diario El Espectador.

El familiar también pidió celeridad en la investigación y aseguró que la familia continúa esperando respuestas claras sobre lo ocurrido con Kevin Santiago. “La última comunicación que tuvo con la mamá fue a las 11 p. m., cuando le escribió vía WhatsApp preguntando por qué no había llegado a la casa. Estamos esperando que Fiscalía nos entregue más detalles de la investigación”, manifestó.

Tras confirmarse la identidad del cuerpo, la Fiscalía General de la Nación informó que el caso fue asumido por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá y que se activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente.

“El caso fue asumido por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá con el fin de identificar a los presuntos responsables”, indicó el ente investigador.

Por ahora, las autoridades descartan que el crimen esté relacionado con un hurto o un ajuste de cuentas. Las principales hipótesis apuntan a un posible crimen de odio pasional, aunque los investigadores continúan recolectando pruebas, realizando entrevistas y revisando cámaras de seguridad para reconstruir los últimos movimientos del docente antes de su muerte.

Durante las diligencias judiciales también ha sido entrevistado un supuesto testigo que podría aportar información clave sobre lo ocurrido dentro de la vivienda del barrio La Rivera.

El asesinato de Kevin Santiago Ángel Garzón ha despertado indignación en Bogotá y ha generado múltiples manifestaciones de rechazo. En los últimos días, familiares, estudiantes, motociclistas y amigos realizaron plantones y velatones para exigir justicia y acelerar las investigaciones.

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Mientras avanzan las pesquisas, en el colegio donde trabajaba persiste el dolor por la pérdida de un profesor que, según recuerdan quienes compartieron con él, dedicaba buena parte de su vida a sus alumnos y a sacar adelante a su familia.