Prográmese para el cierre de la campaña de Iván Cepeda con concierto incluido en La Plaza de Bolívar este viernes 22 de mayo

El 2026 se perfila como uno de los años más decisivos para el panorama político colombiano. El próximo 31 de junio, los ciudadanos acudirán nuevamente a las urnas para elegir a quien ocupará la Presidencia de la República durante el siguiente periodo de gobierno, en unas elecciones que ya empiezan a mover las calles, las plazas y las agendas de los principales sectores políticos del país.

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En medio de la recta final hacia la jornada electoral, varios candidatos presidenciales comenzaron a anunciar oficialmente sus eventos de cierre de campaña, espacios que tradicionalmente buscan consolidar apoyos, movilizar simpatizantes y enviar un último mensaje político antes de las votaciones.

Uno de los primeros en confirmar su cierre fue Iván Cepeda, candidato respaldado por el Pacto Histórico, quien realizará en Bogotá un evento denominado “Festival por la vida - Ganamos en primera”.

La jornada tendrá lugar en la emblemática Plaza de Bolívar y, según la convocatoria oficial, iniciará hacia el mediodía.

El evento contará con la participación de Iván Cepeda junto a su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, además de diferentes agrupaciones musicales y expresiones culturales.

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La estrategia apunta a mezclar política, cultura y movilización ciudadana en una apuesta que busca conectar especialmente con sectores juveniles, movimientos sociales y bases progresistas.

De acuerdo con la programación anunciada, en la tarima estarán presentes agrupaciones reconocidas como: Systema Solar, 1280 Almas, Parranderos del Cauca 4+3 y otros artistas invitados.

¿Y los otros candidatos?

En el caso de Paloma Valencia, el cierre de campaña en Bogotá está previsto para el 24 de mayo en el Movistar Arena. La programación comenzará a las 11:00 AM.

Y en cuanto a Abelardo de La Espriella, el candidato escogió el parque Lourdes en Bogotá para dar cierre oficial a su campaña. El evento contó con una multitudinaria participación de bogotanos que lo acompañaron.