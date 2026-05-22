No bajan de “bruto” a Santiago Alarcón por mostrarle su fidelidad a Petro y el Pacto Histórico al revelar su voto

Santiago Alarcón volvió a meterse de lleno en la conversación política y, como suele pasar cada vez que un famoso toma partido en época electoral, las reacciones no se hicieron esperar. El actor confirmó en sus redes sociales que su voto será por Iván Cepeda por lo que recibió una lluvia de críticas de usuarios que cuestionaron su apoyo al proyecto político cercano al Gobierno Petro.

El pronunciamiento de Alarcón fue breve, pero suficiente para encender el debate. Sin rodeos y con el tono irónico que suele usar en redes, el actor escribió: “Obvio que mi voto es por Iván Cepeda y Aida Quilcue. Finjan sorpresa”.

La frase se volvió tema de conversación porque Alarcón ha sido una de las figuras del entretenimiento que más abiertamente ha defendido su postura política. De hecho, en el pasado ya había manifestado que no se arrepentía de haber votado por Gustavo Petro y que seguía firme en sus convicciones, pese a las críticas que eso le ha traído.

Santiago Alarcón volvió a apoyar al petrismo

El respaldo a Iván Cepeda no apareció de la nada. Cepeda es el candidato presidencial del Pacto Histórico y Aida Quilcué fue anunciada como su fórmula vicepresidencial, en una apuesta que busca mantener viva la continuidad del proyecto político que llegó al poder con Petro.

Por eso, el mensaje de Alarcón fue leído por muchos como una nueva muestra de apoyo al petrismo. El actor no solo confirmó su voto, sino que lo hizo dando a entender que su decisión era obvia para quienes lo siguen desde hace años.

En 2024, Alarcón ya había dicho que seguía convencido del cambio con el Gobierno Petro y que no estaba arrepentido de su voto. También reconoció que expresar esa posición le había traído señalamientos, pero dejó claro que no cambiaría sus pensamientos por presión o conveniencia.

Tras la publicación, varios usuarios reaccionaron con comentarios duros contra el actor. Algunos lo atacaron directamente por su posición política, mientras otros le reprocharon seguir respaldando un proyecto que consideran fallido.

“Obvio que eres el voto de este payaso”, escribió una persona en los comentarios.

Otra reacción fue más extensa y apuntó directamente al Gobierno: “Claro! más que obvio, porque sigue hipnotizado y solo el odio lo hace pensar, no logra analizar la realidad. Más masacres, más muertes de líderes sociales, más promesas incumplidas”.

También hubo quienes dijeron sentirse decepcionados por su postura. “Un tipo que me cae bien. Ojalá algún día se de cuenta del enorme error que es apoyar estos proyectos empobrecedores que nos quitan la libertad a los colombianos. Algún día lo comprenderás”, comentó otro usuario.

Entre las respuestas más fuertes también aparecieron frases como: “No me extraña de un ser tan detestable”, y “El que es bruto por la mañana, es bruto a mediodía y bruto por la noche”.

Santiago Alarcón Cortesía

Famosos y política: una mezcla que siempre prende redes

El caso de Santiago Alarcón confirma algo que se ha vuelto común en Colombia: cuando un actor, cantante o figura pública revela su voto, la discusión deja de ser solo política y se convierte en pelea de redes.

Para sus seguidores, Alarcón simplemente está ejerciendo su derecho a opinar y participar. Para sus críticos, su respaldo a Cepeda y Quilcué es una extensión del apoyo que ha mantenido al Gobierno Petro, justamente en un momento en el que ese proyecto enfrenta cuestionamientos por seguridad, economía y cumplimiento de promesas.

Lo cierto es que el actor no intentó esconder su posición. Al contrario, la presentó como algo evidente. Y esa frase, corta pero cargada de intención, terminó abriendo otra discusión sobre el papel de los famosos en campaña y el costo que muchos pagan cuando deciden decir públicamente por quién van a votar.