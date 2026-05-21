Sale a la luz otro consultorio en el que ofrecían rinomodelación en una hora y por un millón de pesos en Bogotá

El asesinato de Yulitza no solo generó conmoción en Bogotá, sino que también volvió a poner bajo la lupa el creciente número de lugares que ofrecen procedimientos estéticos sin garantías médicas ni controles adecuados en la ciudad.

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Tras conocerse el caso, comenzaron a multiplicarse las denuncias en redes sociales y plataformas digitales sobre establecimientos clandestinos o centros que promocionan tratamientos rápidos y de bajo costo, muchas veces sin personal certificado ni condiciones sanitarias verificadas.

Precisamente, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá alertó recientemente sobre este fenómeno y reveló algunos de los anuncios que circulan en internet ofreciendo intervenciones estéticas exprés.

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Uno de los casos que más recientes es el de un establecimiento que promocionaba una “rinomodelación en una hora” por aproximadamente un millón de pesos, una oferta que despertó cuestionamientos entre autoridades y expertos debido a los riesgos médicos que pueden existir detrás de este tipo de procedimientos rápidos y económicos.

A través de sus canales oficiales, la Secretaría de Salud reiteró que muchos de estos lugares operan sin habilitación, sin controles y en algunos casos utilizando productos o sustancias que podrían representar graves riesgos para la salud de los pacientes.

Crece preocupación por clínicas y centros ilegales

El caso también abrió nuevamente el debate sobre la facilidad con la que este tipo de servicios se promocionan en redes sociales, especialmente dirigidos a jóvenes que buscan cambios estéticos rápidos a bajo costo.

Expertos advierten que procedimientos como rinomodelaciones, aplicación de biopolímeros, rellenos faciales o intervenciones corporales mínimamente invasivas pueden terminar en complicaciones severas si no se realizan bajo supervisión médica especializada.

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Además, las autoridades señalaron que muchos establecimientos utilizan estrategias de marketing agresivas, descuentos o promesas de resultados inmediatos para captar clientes, sin informar adecuadamente sobre riesgos, efectos secundarios o condiciones de seguridad.

El llamado de las autoridades

Tras el aumento de denuncias, la Secretaría de Salud hizo un llamado a los ciudadanos para verificar siempre que los lugares y profesionales estén debidamente habilitados antes de someterse a cualquier procedimiento estético.

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