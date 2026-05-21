Fue a cobrar el arriendo y terminó asesinado: crimen en Soacha genera conmoción

Un nuevo caso de violencia ocurrido en Soacha ha generado indignación y preocupación entre ciudadanos. Un hombre fue asesinado presuntamente por sus propios inquilinos cuando acudió a cobrar el dinero del arriendo de una vivienda.

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De acuerdo con información revelada por CityTV, el hecho ocurrió en vía pública y la víctima murió tras recibir varias agresiones durante el altercado.

El cobro del arriendo terminó en tragedia

Según las primeras versiones conocidas, el propietario de la vivienda llegó hasta el inmueble para reclamar el pago del alquiler, momento en el que se habría presentado una discusión con los ocupantes del lugar.

La situación rápidamente escaló hasta convertirse en una violenta confrontación que terminó con el hombre gravemente herido en plena calle.

Testigos del sector aseguraron que la víctima quedó tendida sobre la vía mientras varias personas intentaban auxiliarlo. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció poco después del ataque.

Los señalados serían los propios inquilinos

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar la responsabilidad de las personas involucradas.

De manera preliminar, las versiones apuntan a que los presuntos agresores serían los mismos inquilinos de la vivienda, aunque hasta el momento no se ha entregado un reporte oficial definitivo sobre capturas o judicializaciones.

El caso ha causado impacto en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron con preocupación frente al aumento de hechos violentos relacionados con conflictos de convivencia y disputas económicas.

Violencia y conflictos por arriendos

El crimen también volvió a poner sobre la mesa los problemas que pueden surgir alrededor de conflictos por arriendos, pagos atrasados y convivencia entre propietarios e inquilinos.

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Expertos en seguridad advierten que muchas de estas situaciones terminan escalando debido a discusiones previas, amenazas o tensiones acumuladas entre las partes.

Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para reconstruir exactamente cómo ocurrieron los hechos.