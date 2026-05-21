Ladrones en Bogotá no le tienen miedo a las alturas: Trepan paredes y techos para hurtar casas

Foto: Descargada de Alcaldía de Bogotá (21 de mayo 2026)

Una nueva modalidad de robo tiene en alerta a los habitantes de Bogotá. Delincuentes estarían ingresando a conjuntos residenciales y edificios trepando por fachadas, balcones y techos para cometer hurtos en apartamentos, especialmente durante la noche y madrugada.

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El caso fue revelado por Citytv, medio que mostró cómo los ladrones utilizan estructuras externas de los edificios para movilizarse entre pisos y acceder a viviendas sin ser detectados.

Escalan techos y balcones para entrar a los apartamentos

Según el informe, los delincuentes actuarían con gran agilidad, aprovechando puntos vulnerables de las edificaciones para ingresar por ventanas, terrazas o balcones.

La modalidad ha generado temor entre residentes, quienes aseguran que los ladrones prácticamente “se trepan como el Hombre Araña” para cometer los robos.

Algunos videos de cámaras de seguridad difundidos por el medio muestran cómo los sujetos se movilizan por zonas altas de los edificios, incluso poniendo en riesgo su propia vida.

La inseguridad sigue golpeando a Bogotá

Este tipo de robos vuelve a evidenciar uno de los principales problemas que enfrenta Bogotá: la inseguridad.

En diferentes sectores de la ciudad los ciudadanos han denunciado el aumento de modalidades cada vez más arriesgadas y sofisticadas por parte de bandas delincuenciales, que aprovechan descuidos, fallas en vigilancia o puntos ciegos para ingresar a viviendas.

La preocupación crece especialmente en conjuntos residenciales y apartamentos de pisos bajos o con accesos cercanos a terrazas y techos.

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Recomendaciones para evitar este tipo de robos

Ante esta situación, expertos en seguridad recomiendan:

reforzar cerraduras y ventanas,

instalar cámaras de vigilancia,

evitar dejar accesos abiertos en terrazas o balcones,

y fortalecer los controles de ingreso en edificios y conjuntos.

Asimismo, las autoridades hacen un llamado a reportar cualquier movimiento sospechoso en techos, fachadas o zonas comunes.

Mientras tanto, residentes afectados piden mayor presencia policial y controles para evitar que esta modalidad siga creciendo en distintos puntos de la capital.