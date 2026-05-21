Sospechosos por muerte de Yulixa Toloza serían juzgados en Venezuela: no habría extradición a Colombia

La muerte de Yulixa Consuelo Toloza no solo destapó una compleja investigación por un presunto crimen ocurrido tras un procedimiento estético ilegal en Bogotá, sino también un escenario judicial que podría impedir que los principales sospechosos respondan ante la justicia colombiana. Aunque ya hay capturados en Venezuela, todo apunta a que serían procesados en ese país y no extraditados a Colombia.

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Mientras tanto, los familiares de la mujer de 52 años esperan la entrega de su cuerpo para darle sepultura en Arauca, su tierra natal. Con un sobre de manila en las manos y visiblemente afectados, allegados de Yulixa permanecieron frente a la Fiscalía General de la Nación adelantando los trámites para reclamar el cadáver, hallado en una zona boscosa de la vía entre Apulo y Anapoima, Cundinamarca, según informó el diario El Espectador..

Crimen de Yulixa Toloza da giro internacional: implicados podrían evitar juicio en Colombia

La identidad fue confirmada por Medicina Legal mediante pruebas de lofoscopia. “Las huellas corresponden”, indicó el director de la entidad, confirmando oficialmente que el cuerpo encontrado sí pertenecía a Yulixa Toloza.

El caso comenzó el pasado 13 de mayo, cuando la mujer ingresó al establecimiento Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, para someterse a una lipólisis láser. Horas después desapareció sin dejar rastro.

De acuerdo con las investigaciones, las amigas de Yulixa perdieron comunicación con ella luego del procedimiento. Inicialmente, trabajadores del lugar aseguraron que debía permanecer en observación, pero posteriormente afirmaron que había abandonado el centro por sus propios medios.

Las sospechas aumentaron un día después, cuando la Policía y organismos de emergencia inspeccionaron el establecimiento y encontraron múltiples irregularidades. Según las autoridades, el lugar operaba sin permisos sanitarios ni registro de Cámara de Comercio.

Uno de los hallazgos más alarmantes ocurrió durante la inspección: una mujer de 34 años fue encontrada encerrada en una habitación recuperándose de otra cirugía estética.

Sin embargo, el giro más impactante llegó el 15 de mayo con la divulgación de videos de cámaras de seguridad. Las imágenes contradijeron la versión entregada por los responsables del centro estético. En los registros se observa a dos hombres sacando a Yulixa aparentemente inconsciente y arrastrándola hasta un vehículo Chevrolet Sonic gris.

Testigos aseguraron que la mujer lucía desorientada y tenía los labios morados antes de ser subida al automóvil.

Las investigaciones del Gaula y la Sijín de Bogotá determinaron que el vehículo abandonó la capital colombiana sobre la 1:50 de la madrugada del 14 de mayo por el peaje Andes. Sin embargo, las autoridades intentan esclarecer un misterioso vacío de aproximadamente cinco horas entre el momento en que Yulixa fue sacada del establecimiento y su salida de Bogotá.

Posteriormente, el automóvil fue encontrado abandonado en un sector residencial de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela. El carro presentaba rastros de pintura verde reciente, presuntamente aplicada para ocultar su identidad durante la huida.

El caso dio un giro internacional el 19 de mayo, cuando autoridades venezolanas capturaron en el estado Portuguesa a María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, señalados propietarios y administradores de Beauty Láser.

Según reportes, ambos fueron detenidos junto a sus hijos menores y la madre de la mujer en la parroquia Quebrada de la Virgen, municipio Guanare.

No obstante, pese al avance en las capturas, surgió un nuevo obstáculo para las autoridades colombianas: la posibilidad de extradición sería prácticamente nula debido a la legislación venezolana.

La Constitución de Venezuela, en su artículo 69, prohíbe expresamente la extradición de ciudadanos venezolanos. “La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”, establece la norma.

Además, el artículo 6 del Código Penal venezolano refuerza esa prohibición y señala que un nacional no podrá responder ante autoridades extranjeras, aunque sí podría ser juzgado en Venezuela por delitos cometidos fuera de su territorio.

“La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela”, indica el apartado legal.

En Colombia, los detenidos son requeridos por los delitos de desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio.

A pesar del complejo panorama, la Fiscalía General de la Nación anunció que insistirá en solicitar formalmente la extradición amparándose en el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911.

El caso también provocó un fuerte pronunciamiento del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien confirmó públicamente el hallazgo del cuerpo y rechazó lo ocurrido.

“Me he comunicado con su mamá, Nubia Toloza, a quien le manifesté toda mi solidaridad. El asesinato de Yulixa nos entristece a todos en Bogotá. A Yulixa la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato”, expresó el mandatario.

Las autoridades sostienen que al menos cinco personas estarían involucradas en el caso y podrían enfrentar condenas entre 17 y 30 años de prisión.

Mientras los familiares de Yulixa preparan su despedida, en Colombia crece la indignación por un crimen que expuso presuntas redes de centros estéticos ilegales, posibles maniobras para ocultar pruebas y una compleja disputa judicial internacional que podría impedir que los responsables sean juzgados en territorio colombiano.