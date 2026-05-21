Famosa empresa de ropa Lec Lee evita ir a quiebra: aprueban acuerdo de reorganización

La reconocida empresa de ropa Lec Lee logró evitar la quiebra luego de que la Superintendencia de Sociedades confirmara este 21 de mayo la aprobación del acuerdo de reorganización empresarial de la sociedad Luis Eduardo Caicedo S.A., decisión que permitirá la continuidad de sus operaciones y la preservación de cientos de puestos de trabajo en Colombia.

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Con esta determinación, la tradicional compañía del sector textil podrá continuar funcionando mientras reorganiza sus obligaciones financieras dentro del proceso de insolvencia que venía enfrentando desde hace varios meses.

Lec Lee se salva de la liquidación: crisis financiera no frenará operación de histórica marca de ropa

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo aprobado es que permitirá conservar al menos 434 empleos directos, evitando así un fuerte impacto laboral para cientos de familias vinculadas a la empresa.

La decisión fue confirmada por la Supersociedades, entidad que explicó que la organización había sido admitida desde el año 2023 al proceso de reorganización debido a una compleja situación económica derivada de múltiples factores nacionales e internacionales.

“En el año 2023, la sociedad fue admitida al proceso de reorganización, al evidenciarse una situación de cesación de pagos derivada de factores externos e internos”, señaló la entidad.

De acuerdo con el organismo, entre las principales causas que llevaron a la crisis financiera de Lec Lee se encuentran la volatilidad del dólar, el incremento en los costos de materias primas, la crisis financiera internacional y los efectos del contrabando sobre el sector textil colombiano.

La compañía también se vio afectada por el cierre de su principal proveedor de insumos, además de las consecuencias económicas derivadas de la pandemia del covid-19, situación que impactó significativamente sus ingresos.

Según detalló la Superintendencia de Sociedades, durante el año 2020 la empresa registró una reducción del 39 % en sus ingresos, golpe que afectó seriamente su estabilidad financiera y su capacidad de cumplir con obligaciones económicas.

“El impacto de la pandemia ocasionó una reducción del 39 % en los ingresos durante el año 2020”, precisó la entidad en el comunicado oficial.

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La aprobación del acuerdo representa un alivio para la histórica empresa de moda y confecciones, ampliamente reconocida en el mercado colombiano por sus prendas de vestir y trayectoria en el sector textil.

Además de garantizar la continuidad de la operación, el proceso de reorganización busca permitir que la empresa pueda renegociar sus deudas, recuperar estabilidad económica y fortalecer nuevamente su actividad comercial.

En Colombia, este mecanismo de reorganización empresarial funciona como una herramienta legal para evitar la liquidación de compañías que atraviesan dificultades financieras, permitiéndoles llegar a acuerdos con acreedores mientras mantienen sus operaciones activas.

El caso de Lec Lee se suma al de otras empresas colombianas que en los últimos años han recurrido a procesos similares para enfrentar los efectos acumulados de la inflación, el aumento de costos operativos y la desaceleración económica.

La noticia ha generado reacciones entre trabajadores y actores del sector textil, debido a la importancia de la empresa dentro de la industria nacional y al número de empleos que estaban en riesgo.

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Por ahora, la aprobación del acuerdo marca un nuevo comienzo para la compañía, que buscará estabilizar sus finanzas y mantener vigente una marca que durante años ha tenido presencia en el mercado colombiano de ropa y confecciones.