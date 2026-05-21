“Extrañarte es el privilegio de haberte vivido”: desgarrador video de despedida de familia de Yulixa Toloza

El dolor por la muerte de Yulixa Consuelo Toloza sigue estremeciendo a Colombia. Mientras avanzan las investigaciones sobre el presunto crimen ocurrido tras un procedimiento estético ilegal en Bogotá, un emotivo video publicado por su sobrina abrió una nueva ola de reacciones en redes sociales y dejó en evidencia el profundo vacío que dejó la estilista en su familia.

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“Supongo que extrañarte es el privilegio de haberte vivido”, escribió Itala Aguayo, sobrina de Yulixa, en un video de despedida que compartió en las últimas horas. El clip recopila fotografías de la niñez y la adultez de la mujer de 52 años, acompañadas de mensajes que la describen como una mujer alegre, luchadora y querida por toda su familia.

Entre lágrimas y recuerdos: familia de Yulixa Toloza publica video tras hallazgo de su cuerpo en Cundinamarca

La grabación, difundida poco después de confirmarse el hallazgo del cuerpo de Yulixa en Apulo, Cundinamarca, muestra momentos familiares, reuniones y recuerdos personales que hoy se han convertido en homenaje tras la tragedia.

En el mensaje, sus allegados la recordaron como la “tía consentida” y “la persona más alegre, más positiva y más echada pa’ lante que conocimos”. También destacaron que logró construir su propio salón de belleza y salir adelante trabajando en Bogotá.

“Te extrañaremos siempre tía ♡”, concluye el video que rápidamente generó cientos de mensajes de solidaridad y tristeza en redes sociales.

El caso de Yulixa Toloza ha causado indignación nacional desde que se reportó su desaparición el pasado 13 de mayo, luego de ingresar al establecimiento Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, para practicarse una lipólisis láser.

Horas después del procedimiento, sus amigas perdieron comunicación con ella y comenzaron a sospechar de las versiones contradictorias entregadas por trabajadores del lugar. Inicialmente, afirmaron que Yulixa permanecía en observación; posteriormente aseguraron que había abandonado el establecimiento por sus propios medios.

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Sin embargo, las investigaciones comenzaron a revelar un panorama mucho más oscuro.

El 14 de mayo, agentes de la Policía y organismos de emergencia inspeccionaron el establecimiento y descubrieron que operaba sin permisos sanitarios ni registro de Cámara de Comercio. Durante la diligencia también fue encontrada otra mujer de 34 años encerrada en una habitación mientras se recuperaba de otra cirugía estética.

Un día después, el caso dio un giro aún más impactante con la revelación de videos de cámaras de seguridad. En las imágenes se observa a dos hombres sacando a Yulixa aparentemente inconsciente y arrastrándola hasta un vehículo Chevrolet Sonic gris.

Testigos aseguraron que la estilista tenía los labios morados y parecía desorientada antes de ser subida al automóvil.

Las autoridades establecieron que el carro salió de Bogotá hacia la madrugada del 14 de mayo por el peaje Andes. Sin embargo, aún existe un vacío de aproximadamente cinco horas entre el momento en que Yulixa fue sacada del centro estético y la salida del vehículo de la ciudad.

Posteriormente, el automóvil fue hallado abandonado en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela. Según las investigaciones, el carro tenía rastros de pintura verde reciente, presuntamente utilizada para intentar ocultar su identidad durante la huida.

El 19 de mayo, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de una mujer en una zona boscosa de la vía entre Apulo y Anapoima. Horas más tarde, Medicina Legal confirmó mediante pruebas de lofoscopia que se trataba de Yulixa Toloza.

“Las huellas corresponden”, señaló el director de la entidad.

El hallazgo provocó un fuerte pronunciamiento del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien rechazó contundentemente lo ocurrido.

“Me he comunicado con su mamá, Nubia Toloza, a quien le manifesté toda mi solidaridad. El asesinato de Yulixa nos entristece a todos en Bogotá. A Yulixa la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato”, afirmó el mandatario.

Mientras los familiares adelantan los trámites para trasladar el cuerpo a Arauca, donde será sepultada, también crece la incertidumbre por el futuro judicial del caso.

Las autoridades venezolanas capturaron en el estado Portuguesa a María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, señalados propietarios y administradores de Beauty Láser. Ambos habrían huido hacia Venezuela luego de conocerse las investigaciones en Colombia.

No obstante, la legislación venezolana podría impedir que sean extraditados.

El artículo 69 de la Constitución de Venezuela prohíbe expresamente la extradición de ciudadanos venezolanos. “La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”, establece la norma.

Además, el artículo 6 del Código Penal venezolano señala que un ciudadano de ese país no podrá responder ante autoridades extranjeras, aunque sí podría ser juzgado en Venezuela por delitos cometidos fuera de su territorio.

Por esta razón, aunque Colombia anunció que insistirá en solicitar la extradición mediante el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, todo indica que los principales sospechosos podrían enfrentar juicio en Venezuela y no ante tribunales colombianos.

Los capturados son investigados por delitos como desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio. Según las autoridades, al menos cinco personas estarían involucradas en el caso.

Mientras tanto, la tragedia de Yulixa abrió un nuevo debate en Colombia sobre la proliferación de centros estéticos clandestinos, los riesgos de procedimientos realizados sin controles médicos y la presión estética que enfrentan muchas mujeres.

Las declaraciones recientes de la periodista Juanita Gómez también avivaron la discusión nacional sobre cómo las víctimas de este tipo de casos terminan siendo señaladas o juzgadas, en lugar de centrar la atención en las redes ilegales que operan este tipo de establecimientos.

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Hoy, en medio del duelo, el video de despedida de la familia de Yulixa se convirtió en símbolo del dolor que dejó un caso que aún sigue rodeado de preguntas, capturas internacionales y una compleja batalla judicial que podría impedir que los responsables respondan ante la justicia colombiana.