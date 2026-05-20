Caso Yulixa Toloza: revelan presunta red de clínicas clandestinas de Beauty Laser en Bogotá

El caso de Yulixa Toloza sigue destapando nuevos y alarmantes detalles sobre el funcionamiento de presuntas clínicas estéticas clandestinas en Bogotá. En las últimas horas, una investigación revelada por La FM Radio advirtió sobre la existencia de por lo menos tres sedes vinculadas a la supuesta franquicia de Beauty Laser, el establecimiento donde la mujer desapareció tras someterse a un procedimiento estético en el sur de la capital.

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Según la denuncia periodística, las personas que estarían detrás de estos centros médicos ilegales habrían comenzado a modificar letreros, cerrar perfiles en redes sociales, desactivar números de WhatsApp y cambiar la publicidad de los establecimientos tras la conmoción generada por la muerte de Yulixa Toloza.

Escándalo en Bogotá: revelan presunta red clandestina de Beauty Laser tras muerte de Yulixa Toloza

La investigación apunta a que una de las sedes funcionaría en el sector de Los Héroes, en el norte de Bogotá, en una vivienda de tres pisos donde, según testimonios conocidos por la emisora, también se realizaban procedimientos similares a la lipólisis láser a la que se sometió Yulixa antes de desaparecer.

Uno de los testimonios más impactantes conocidos en las últimas horas corresponde al de una mujer que aseguró haberse practicado una cirugía estética en esa sede del norte durante el año pasado. La paciente afirmó que llegó al lugar luego de comunicarse al mismo número de WhatsApp que aparecía en la publicidad de la sede del sur de Bogotá.

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“Es el mismo número que aparece en las ventanas”, aseguró la mujer al explicar cómo descubrió la conexión entre ambas clínicas tras ver las imágenes difundidas del caso de Yulixa Toloza.

La denunciante relató además las precarias condiciones de salubridad del lugar. Según contó, aunque el sitio aparentaba ser un centro estético común, en el interior funcionaban pequeños cubículos donde realizaban masajes y procedimientos postoperatorios.

“El baño era muy sucio”, afirmó. También señaló que durante los drenajes debía bañarse en un lugar donde había restos de sangre de otras pacientes, sifones tapados y elementos de aseo que permanecían durante semanas sin ser cambiados.

La mujer también entregó un estremecedor relato sobre el procedimiento quirúrgico al que fue sometida. Según explicó, durante la anestesia sintió que perdió el conocimiento en repetidas ocasiones y que incluso el personal médico intentaba reanimarla.

“Yo sentía que ellos me daban cachetadas para que yo reaccionara”, narró la paciente, quien aseguró que en ese momento pensó que iba a morir. “Yo tengo mis hijos y decía: ‘Tengo que volver, no puedo dejarlos solos’”, recordó.

El relato coincide con varios de los elementos que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades en el caso de Yulixa Toloza, cuyo cuerpo fue hallado sin vida días después de haber ingresado a la sede de Beauty Laser en el sur de Bogotá para practicarse una lipólisis láser.

Además del testimonio, La FM reveló documentos y chats que, según la emisora, demostrarían la conexión directa entre las distintas sedes. Entre los mensajes conocidos aparece una conversación en la que una persona vinculada al centro médico le indica a la paciente que debía acudir a la sede del norte mientras “la doctora” realizaba un procedimiento en el sur.

“Ponte las medias, mi vida. Mañana vienes a las 11:30 para que la doctora esté aquí porque tiene procedimiento en el sur”, decía uno de los mensajes revelados.

La mujer también mostró las listas de implementos que debía llevar para la cirugía, entre ellos pañales para adultos y niños, vendas, tablas abdominales, medias antiembólicas y medicamentos como cefalexina, ibuprofeno, diclofenaco y omeprazol.

Mientras tanto, periodistas de La FM realizaron una visita al lugar señalado en el norte de Bogotá. Allí encontraron el establecimiento cerrado y presencia de habitantes de calle en la entrada. Sin embargo, vendedores informales del sector aseguraron que hasta el pasado sábado seguían atendiendo pacientes con normalidad.

“Nos dijeron que llevaban bastante tiempo funcionando ahí y que la mayoría de pacientes eran mujeres”, indicó la periodista Diana Alvarado durante el reporte radial.

La investigación también detectó movimientos recientes en las redes sociales del establecimiento. Según la emisora, la única cuenta activa sería Facebook, donde se habrían realizado cambios hace apenas dos y tres días, situación que despertó sospechas entre usuarios y pacientes.

El caso de Beauty Laser y la muerte de Yulixa Toloza han generado una profunda preocupación sobre el crecimiento de clínicas clandestinas en Bogotá, así como la falta de controles sobre procedimientos estéticos que son promocionados a través de redes sociales y servicios de mensajería.

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Ahora, las autoridades deberán establecer cuántas sedes operaban realmente, quiénes estaban detrás de la presunta red y si existen más víctimas afectadas por procedimientos realizados en estos establecimientos ilegales.