Pánico cerca del Hospital de Suba: violento choque múltiple dejó varios heridos y caos vial en Bogotá

Una noche de caos y angustia se vivió este martes 19 de mayo en inmediaciones del Hospital de Suba, en el norte de Bogotá, luego de que el conductor de un vehículo blanco protagonizara un aparatoso accidente que dejó varias personas heridas y cuantiosos daños materiales.

Para leer:“Colombia no está en una crisis de inseguridad”: Petro defendió cifras de homicidios y lanzó pullas a la oposición

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron hacia las 7:00 de la noche, cuando el conductor aceleró intempestivamente el automóvil, provocando una violenta colisión en cadena contra varias motocicletas y otros vehículos particulares que transitaban por el sector.

Conductor desató pánico cerca del Hospital de Suba tras violento choque contra motos y vehículos en Bogotá

El fuerte impacto generó escenas de pánico entre conductores, peatones y pacientes que se encontraban cerca del centro asistencial. Testigos alertaron sobre el estruendo de los choques y la desesperación de las personas afectadas mientras intentaban auxiliar a los heridos.

Aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado el número exacto de lesionados, reportes preliminares indican que varias personas resultaron heridas tras el siniestro vial. Equipos de emergencia y unidades de tránsito acudieron rápidamente al lugar para atender la situación y controlar la congestión que se generó en la zona.

Videos difundidos en redes sociales muestran motocicletas destruidas, vehículos con graves daños en su carrocería y el colapso de la movilidad en uno de los corredores más transitados de la localidad de Suba. Las imágenes también evidencian la tensión vivida por ciudadanos que intentaban entender lo ocurrido mientras llegaban ambulancias y agentes de Policía.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente y determinar si el conductor habría perdido el control del vehículo por una falla mecánica, exceso de velocidad o alguna otra circunstancia. Tampoco se descarta que el responsable pueda enfrentar procesos judiciales dependiendo de la gravedad de las lesiones ocasionadas.

El caso vuelve a poner en evidencia la preocupante situación de la accidentalidad vial en Bogotá, donde las cifras continúan en aumento durante 2026. Según reportes recientes, los accidentes de tránsito en la capital registraron un incremento aproximado entre el 18 % y el 21 % frente al mismo periodo del año anterior.

Además, durante el primer trimestre del año, más de 160 personas murieron en siniestros viales en la ciudad, lo que representa un aumento superior a 15 víctimas fatales en comparación con 2025. Los motociclistas siguen siendo los actores viales más afectados, al estar involucrados en cerca del 44 % al 60 % de los accidentes con consecuencias mortales.

Las estadísticas han encendido las alarmas entre autoridades y organismos de seguridad vial, especialmente por el crecimiento de accidentes relacionados con motocicletas y choques múltiples en corredores urbanos de alta circulación.

A nivel nacional, cifras entregadas por Fasecolda también muestran miles de víctimas atendidas por accidentes de tránsito, situación que mantiene la preocupación sobre el comportamiento vial y el cumplimiento de las normas de tránsito en las principales ciudades del país.

(Lea también:Policía reveló detalles claves sobre la desaparición de Yulixa Toloza: así dieron con los primeros capturados).

Mientras avanzan las investigaciones sobre el violento choque ocurrido cerca del Hospital de Suba, ciudadanos y residentes del sector piden mayores controles de tránsito y acciones contundentes para evitar que nuevos hechos de imprudencia terminen convirtiéndose en tragedias en las vías de Bogotá.