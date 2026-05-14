¿Cuándo se acaba el trancón de la 68? El IDU dio a conocer las zonas que se entregarán este año

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) realizó una jornada de verificación de las obras de la av. 68, y anunció que el proyecto, que tiene 17,07 kilómetros de longitud y que está dividido en 9 grupos, ya completó un 80,73 % de avance general de obra.

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“Buenas noticias para los bogotanos: por fin el corredor de la av. 68 llega al 80 % de obra”, aseguró el director Molano, desde la av. de Las Américas con av. 68, donde se construye el deprimido exclusivo para buses de TransMilenio, obra que también registra un avance importante con más del 93 % de obra y que pertenece al Grupo 3.

“Este año, la instrucción del alcalde, Carlos Fernando Galán, es que ya tengamos TransMilenio conectando la av. Las Américas con la av. 68 hasta llegar al Grupo 5, que es el que queda en la 26, y de ahí conectar con la troncal de la 26 hasta la estación Museo Nacional”, añadió el director el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Según el Distrito la obra de la av. 68 genera más de 4800 empleos directos y es una obra estratégica para la movilidad de Bogotá, porque conectará el sur, occidente y norte de la ciudad. Fue recibida, en enero de 2024, por la Administración del alcalde Galán, con una ejecución general de obra promedio del 42,57 %, lo que significa que en poco más de dos años se ha avanzado cerca de un 40 %.

Grupos que se pondrán en funcionamiento en el 2026

Antes de finalizar el 2026, se habilitarán más de la mitad de los grupos de la av. 68, lo que impactará positivamente la movilidad de la ciudad: