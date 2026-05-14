Peligro en Kennedy: Cayó furgón repleto de explosivos de alto poder camuflados como fertilizante

Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Brian Steven Urrea Galindo, como presunto responsable de transportar más de 230 kilogramos de anfo ocultos en un vehículo de carga en Bogotá.

Lea también: Capturan en Bogotá al presunto asesino de hincha de Junior a quién le quitaron la vida puñaladas en partido en Cartagena

El hombre fue capturado en flagrancia en un procedimiento realizado de manera conjunta con unidades de la Policía Nacional en el barrio Britalia, de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad.

El material era movilizado en un furgón y estaba distribuido en cinco bultos que simulaban contener fertilizante. Adicionalmente, iba cubierto con láminas de madera y cajas con vasos plásticos. Los peritajes realizados sobre el hallazgo arrojaron que se trataba de nitrato de amonio, un explosivo de alto poder.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, agravado. Los cargos no fueron aceptados.

Le puede interesar: No le importó nada: Agredió al celador de un colegio en Bogotá para entrar y agarrar a golpes a su hijo

La investigación continua para establecer el origen y la destinación del anfo, e identificar a otras personas que estarían involucradas en la desviación de este material explosivo.

Seis capturados, armas blancas incautadas y celulares recuperados en megaoperativo en la troncal Caracas

La troncal Caracas, entre las localidades de Santa Fe, Los Mártires, Barrios Unidos, Teusaquillo y Chapinero, fue epicentro de un megaoperativo que se extendió durante cerca de siete horas entre la mañana y el mediodía de este miércoles. La intervención dejó como resultado la captura de seis personas, la incautación de armas blancas y la recuperación de celulares, entre otros resultados.

El operativo, que se ejecutó tanto al interior de las estaciones del sistema de transporte masivo como en vía pública, establecimientos abiertos al público y bodegas de reciclaje, se llevó a cabo entre la avenida Jiménez y la calle 76, en el norte de la ciudad.