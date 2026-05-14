El Metro cumple con el viaducto, pero no con el barrio

Esta columna no es contra el Metro. Bogotá necesita el Metro. Pero el avance de una obra de esta magnitud no puede medirse únicamente en columnas, vigas o viaductos: debe medirse también en andenes recuperados, accesos abiertos, pasos peatonales seguros y comercio protegido.

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Los informes de interventoría con corte a marzo de 2026 evidencian una desviación que no puede ignorarse: mientras el cronograma establecía un cumplimiento del 76,46%, el avance ejecutado es del 72,56%, una diferencia acumulada de 3,90 puntos porcentuales. Ese rezago general ya es una señal de alerta. Pero lo más preocupante no está en el promedio, sino en lo que esconde.

Algunos componentes muestran avances importantes. El Patio Taller incluso supera lo programado, con 91,36% ejecutado frente al 90,28% previsto. El viaducto alcanza el 83,76%. Sin embargo, los frentes que más impactan la vida cotidiana presentan rezagos críticos: las estaciones y edificios de acceso registran apenas un 34,38% ejecutado frente al 46,51% programado, y la malla vial y el espacio público alcanzan solo el 8,58% frente al 10,39% esperado. La ciudadanía no camina por el viaducto; camina por los andenes.

La preocupación se concentra en los frentes 1, 2 y 3, que cubren Bosa, Kennedy y Puente Aranda. En el Frente 1 persisten alertas de manejo peatonal y PMT en la Avenida Villavicencio y Primero de Mayo. En el Frente 2 —el más sensible por comercio, cerramientos y movilidad— se reportan obras sin Plan de Manejo de Tránsito aprobado, zonas peatonales deterioradas y ausencia de auxiliares. En el Frente 3 persisten alertas sobre vías de desvío e incorrecta implementación del PMT.

El caso más crítico es la Estación 5 en Kennedy. El acceso ascendente registra apenas un 4,06% de ejecución frente al 33,80% programado; el acceso descendente, un 1,83% frente al 16,19% esperado; y los acabados de la nave central, un 1,83% frente al 14,57% previsto. No son diferencias menores: son los componentes que determinan cuándo ese sector recupera su movilidad peatonal y su normalidad urbana.

A esto se suma una inconsistencia que exige explicación: mientras Metro reporta un avance general del 75,50%, la interventoría registra un 72,56%. En materia de PMT, Metro señala cumplimiento; la interventoría advierte fallas en manejo de movilidad, señalización y control peatonal. Bogotá necesita un seguimiento transparente, no dos versiones del mismo proyecto.

Estas cifras tienen consecuencias reales. En barrios como Britalia, los cerramientos prolongados y las restricciones de paso vehicular y peatonal han reducido significativamente la llegada de clientes. Detrás de cada rezago no hay solamente indicadores técnicos: hay comerciantes que han tenido que despedir trabajadores, reducir ingresos y enfrentar una creciente incertidumbre económica. En la Avenida Primero de Mayo, los cerramientos y la reducción del flujo de personas continúan golpeando directamente al comercio y a la vida cotidiana. En Antonio Nariño, residentes aledaños a la Estación 9 denuncian impactos directos derivados de la obra que aún no tienen respuesta.

Los comerciantes no viven de porcentajes de avance; viven de que la gente pueda pasar, entrar y comprar.

El Metro sí, pero sin retraso para el barrio. La ciudadanía quiere que esta obra avance, pero también necesita que ese progreso se refleje en andenes transitables, accesos abiertos, comercio protegido y respuestas oportunas para las comunidades afectadas. Desde la Bancada del Partido MIRA continuaremos exigiendo en la Subcomisión de Vigilancia que la Empresa Metro y la interventoría rindan cuentas sobre estos rezagos, frente a frente y cifra a cifra.