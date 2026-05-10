Fallecieron cuatro mineros que quedaron atrapados tras una explosión en mina en Cundinamarca

Una grave emergencia minera mantiene en alerta al departamento de Cundinamarca luego de que una fuerte explosión registrada en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá, dejara a cuatro trabajadores muertos a unos 500 metros bajo tierra.

<<<Para leer>>>: ¿Cuál fue la causa de la muerte de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia?

Los cuatro mineros que habían quedado atrapados tras una explosión registrada en la mina Las Quintas, ubicada en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca. La tragedia fue confirmada por el capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, quien informó que los trabajadores murieron en el lugar de la emergencia.

Explosión en mina Las Quintas dejó cuatro mineros muertos: continúan labores de extracción en Cucunubá

Según explicó el oficial, los organismos de socorro continúan adelantando las labores de rescate y extracción de los cuerpos en medio de las difíciles condiciones al interior de la mina.

La explosión había generado una intensa operación de búsqueda durante varias horas por parte de equipos de Salvamento Minero, bomberos, ambulancias y autoridades locales, luego de que los trabajadores quedaran atrapados a gran profundidad dentro del socavón.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la emergencia a través de sus redes sociales y reveló la identidad de los trabajadores fallecidos: Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López.

En medio de la preocupación por el estado de los mineros, el mandatario departamental aseguró en tercera persona que las autoridades mantienen coordinación permanente para atender la situación y acelerar las labores de búsqueda.

“Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo mantienen comunicación permanente con el municipio y el Consejo de Gestión del Riesgo para hacer seguimiento a la situación y coordinar la atención de esta emergencia”, expresó Jorge Emilio Rey a través de su cuenta oficial.

Según la información entregada por el gobernador, en el lugar ya hacen presencia unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, ambulancias con personal médico, integrantes del Grupo de Rescate Minero, uniformados de la Policía de Cundinamarca y funcionarios de la Alcaldía de Cucunubá.

>>>Para leer<<<: ¿Quién es la exesposa de Germán Vargas Lleras y su familia? Se separaron recientemente

Todos los equipos permanecen concentrados en las labores de búsqueda y rescate mientras crece la angustia entre familiares y habitantes de la región.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, Subestación Cucunubá, confirmó que la emergencia se produjo por una explosión al interior de la mina y detalló que los trabajadores quedaron sepultados a gran profundidad.

La entidad explicó en un comunicado que “se presenta un fuerte accidente minero por explosión en una mina, al parecer cuatro mineros atrapados”, situación que obligó a desplegar personal especializado en salvamento minero.

Además, indicaron que el equipo de rescate permanece trabajando con apoyo del CRUE de Cundinamarca, ambulancias de la zona, la Policía y organismos de atención de emergencias.

La explosión volvió a encender las alarmas sobre las condiciones de seguridad en algunas explotaciones mineras del país, especialmente en municipios donde esta actividad representa una de las principales fuentes de empleo para cientos de familias.

>>>Para leer<<<: El mensaje de la exesposa de Germán Vargas Lleras tras su muerte

Las próximas horas serán clave para determinar y establecer qué provocó la explosión que hoy mantiene en vilo al municipio de Cucunubá y a todo el departamento de Cundinamarca.