Capturan a prófugos señalados de participar asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo de general de la Policía en Bogotá

Siguen las dudas sobre el caso de la muerte de Juan Felipe Rincón: ¿Quién disparó el arma?.

Las autoridades lograron la captura de Andrés Felipe Sotelo y Tatiana Vega López, dos de los señalados participantes en el asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, general William Rincón, en un caso que estremeció a Bogotá por la violencia de los hechos y las graves acusaciones reveladas por la Fiscalía General de la Nación.

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La detención de ambos procesados fue legalizada en las últimas horas por un juez de control de garantías, luego de que fueran ubicados el pasado 9 de mayo en el municipio de Carmen de Apicalá, en el departamento del Tolima, donde permanecían ocultos tras haber evadido durante semanas las órdenes judiciales en su contra.

Prófugos por asesinato de Juan Felipe Rincón fueron hallados en Tolima: Fiscalía expuso violento ataque

La decisión fue adoptada por el Juzgado 54 de control de garantías, que además expidió las respectivas boletas de detención. Según se conoció, Andrés Felipe Sotelo será recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá, mientras que Tatiana Vega López permanecerá en la cárcel El Buen Pastor.

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La Fiscalía General de la Nación les había imputado desde mediados de marzo los delitos de tortura, uso de menores para la comisión de delitos y soborno en actuación penal, dentro de la investigación relacionada con la muerte de Juan Felipe Rincón.

Las autoridades señalaron que ambos permanecían prófugos desde que una jueza ordenó enviar a prisión a las cinco personas presuntamente involucradas en el caso. Sin embargo, mientras tres de los señalados se presentaron ante las autoridades, Sotelo y Vega desaparecieron y fueron incluidos en los operativos de búsqueda.

El proceso judicial ha tomado relevancia nacional debido a la gravedad de las acusaciones y a la versión presentada por la Fiscalía sobre un supuesto “entrampamiento” planeado para llevar a la víctima hasta el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, donde finalmente ocurrió el ataque el pasado 24 de noviembre de 2024.

Durante las audiencias preliminares, el fiscal Andrés Marín aseguró en tercera persona que existió un plan organizado minuciosamente para engañar a Juan Felipe Rincón y conducirlo hasta el lugar donde varias personas ya lo esperaban.

Según explicó el ente acusador, “Andrés Felipe Sotelo habría convencido a la víctima de trasladarse hasta el barrio Quiroga, donde posteriormente fue interceptado por varias personas”.

La Fiscalía también reveló detalles sobre las agresiones que, presuntamente, sufrió el hijo del general de la Policía antes de morir.

El fiscal relató en audiencia que “Andrés Camilo Sotelo utilizó un arma de fuego y se la puso en la cabeza a la víctima para generarle sufrimiento psicológico”. Además, aseguró que posteriormente comenzó a golpearlo con el arma.

“Adicionalmente apareció una especie de varilla con la que también habrían agredido a la víctima”, explicó el fiscal mientras presentaba videos captados por cámaras de seguridad del sector.

Las imágenes, según la Fiscalía, mostrarían cómo varias personas participaron en el ataque y se distribuyeron funciones para mantener a Juan Felipe Rincón en estado de indefensión.

El ente investigador sostuvo además que, pese a que una persona se identificó como integrante de la Policía Nacional, los agresores continuaron ejecutando el supuesto plan violento contra la víctima.

“Las personas involucradas se dividieron roles para mantener en inferioridad a la víctima y evitar cualquier posibilidad de reacción”, indicó el fiscal durante la diligencia judicial.

La captura de los dos prófugos representa un nuevo avance dentro de uno de los casos judiciales más impactantes de los últimos meses en Bogotá, no solo por la identidad de la víctima, sino también por las circunstancias violentas en las que ocurrió el crimen.

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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer completamente la participación de cada uno de los procesados en el asesinato de Juan Felipe Rincón, un caso que sigue generando atención nacional y fuertes cuestionamientos sobre la brutalidad del ataque.