¿Quién era Germán Vargas Lleras? El líder que transformó la infraestructura y el poder

Este viernes 8 de mayo de 2026, fuentes cercanas a la familia confirmaron el fallecimiento de Germán Vargas Lleras en Bogotá. El exvicepresidente de la República y líder natural del partido Cambio Radical murió a los 64 años, luego de enfrentar complicaciones de salud derivadas de un cuadro oncológico que lo mantuvo alejado de la opinión pública durante los últimos meses.

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La noticia genera un impacto inmediato en el tablero político nacional, donde Vargas Lleras se consolidó como una de las figuras más influyentes del siglo XXI. El dirigente había regresado al país tras una intervención neurológica de alta complejidad realizada en Houston, Texas, en mayo de 2025, la cual fue reportada como exitosa en su momento, pero que marcó el inicio de un retiro preventivo de las plazas públicas y los debates legislativos.

El parte médico: un año de hermetismo y una cirugía en Texas

Aunque su círculo íntimo manejó con estricta reserva los detalles de su diagnóstico, se conoció que el exvicepresidente batallaba contra las secuelas de un tumor detectado hace aproximadamente un año. Su última aparición significativa en el escenario médico internacional ocurrió el año pasado, cuando fue sometido a una cirugía en Estados Unidos para tratar una afección neurológica.

A pesar de los esfuerzos médicos y de un proceso de recuperación que incluyó terapias especializadas, su estado de salud presentó una recaída irreversible en las últimas semanas. Vargas Lleras, conocido por su carácter fuerte y su disciplina de trabajo, pasó sus últimos días en la capital colombiana rodeado de sus familiares cercanos.

Esta es fue vida: De la familia de presidentes a las calles de Cundinamarca

Germán Vargas Lleras no era un aparecido en la política; la llevaba en el ADN. Nacido el 19 de febrero de 1962, era nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo e hijo de Germán Vargas Espinosa y Clemencia Lleras. Su formación académica en Derecho por la Universidad del Rosario y sus estudios de posgrado en el Instituto Ortega y Gasset de Madrid cimentaron una visión de Estado técnica y pragmática.

Su carrera comenzó desde la base. En 1981, con apenas 19 años, comenzó como concejal de Bojacá, Cundinamarca, bajo la bandera del Nuevo Liberalismo. Fue la tutela de Luis Carlos Galán la que moldeó sus primeros pasos antes de saltar al Concejo de Bogotá y, posteriormente, al Senado de la República, corporación que presidió entre 2003 y 2004 con una agenda enfocada en la seguridad y la reforma del Estado.

Blanco de atentados: las secuelas de su postura frente al terrorismo

Su posición pública y oposición directa contra los grupos guerrilleros lo convirtieron en objetivo de la violencia armada. El 13 de diciembre de 2002, Vargas Lleras sobrevivió a la detonación de un libro bomba enviado a su oficina en el Congreso, un hecho que le causó amputaciones y la pérdida de varios dedos de su mano izquierda.

Tres años más tarde, en octubre de 2005, el entonces senador salió ileso de un segundo ataque perpetrado en el norte de Bogotá. Un carro bomba fue detonado al paso de su esquema de seguridad minutos después de que abandonara las instalaciones de una cadena radial. La explosión dejó un saldo de varias personas heridas, entre ellas escoltas y transeúntes.

El ejecutor: vías, techos y el control de Cambio Radical

Más allá de su paso por el legislativo, el país recuerda a Vargas Lleras por su capacidad de ejecución desde el Ejecutivo. Como vicepresidente durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2014-2017), asumió el reto de modernizar el rezago físico de Colombia. Bajo su gestión se pusieron en marcha las concesiones de cuarta generación (4G) y el programa de viviendas gratuitas, hitos que transformaron la conectividad regional y el acceso a techo propio para miles de familias vulnerables.

Como jefe máximo de Cambio Radical, Vargas Lleras fue el fiel de la balanza en múltiples coaliciones de gobierno y un opositor férreo cuando las circunstancias lo exigieron. Su fallecimiento deja un vacío de liderazgo en el sector de la centroderecha, justo en un momento de reconfiguración política de cara a las próximas contiendas electorales.

Las honras fúnebres se llevarán a cabo en las próximas horas en Bogotá, en una ceremonia que se anticipa como un encuentro de todo el espectro político del país para despedir a uno de sus protagonistas más determinantes.