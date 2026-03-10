¿Empeorará? Impresionante dato revelado por el Idiger sobre el aguacero que cayó en la localidad de Usaquén

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), durante la tarde de este 9 de marzo se registraron precipitaciones de alta intensidad en el norte de la ciudad, especialmente en la localidad de Usaquén.

Para el sector de la calle 127 carrera 2, estación Ana Restrepo del Corral, fue reportado un acumulado aproximado de 56 milímetros de lluvia en dos horas, lo que equivale al volumen de llenado de 25 piscinas olímpicas.

Las fuertes condiciones meteorológicas generaron inundaciones en la avenida Novena entre las calles 109 y 116, además del deprimido de la Novena. En los tramos comprendidos entre la calle 130 y la calle 127, entre carreras séptima y 11, fue registrado granizo sin afectación de viviendas, personas o a la movilidad.

Las lluvias también se desplazaron a las localidades de Chapinero, Barrios Unidos y el oriente de Suba.

Recomendaciones a tener en cuenta sobre las fuertes lluvias en Bogotá

Reportar a la Línea de Emergencias 123 inundaciones, granizadas, árboles en riesgo o fallas eléctricas.

Transitar con precaución en zonas con encharcamientos.

No arrojar basuras a las calles, para evitar la obstrucción de los sumideros.

Reducir la velocidad al conducir durante las lluvias.

Verificar el funcionamiento de bombas y sistemas de drenaje en sótanos y parqueaderos subterráneos de edificios y conjuntos residenciales.

Pronóstico del tiempo en Bogotá para este martes 10 de marzo

Por otro lado, el Idiger dio a conocer el reporte del tiempo para este martes 10 de marzo de 2026.

En la mañana se estima cielo ligeramente nublado con predominio de tiempo seco. Se pronostican lluvias entre las localidades de Teusaquillo, Santa Fe y Chapinero. También entre Puente Aranda y Kennedy, y en la localidad de Engativá.

En horas de la tarde habrá cielo entre mayor a parcialmente nublado con lluvias en amplios sectores, las más intensas serán en Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo y Santa Fe. La temperatura máxima estimada será de 19 °C.Para la noche se contempla cielo mayormente nublado con persistencia de lluvias en amplios sectores de la ciudad durante las primeras horas de la jornada.