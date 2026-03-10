El balance de la “limpieza post-electoral” que señala a 65 candidatos por ‘ensuciar’ Bogotá con publicidad

Tras el cierre de las urnas este 8 de marzo, Bogotá no solo amanece con un nuevo panorama político en el Congreso, sino con el reto de recuperar su estética urbana. La Defensoría Distrital del Espacio Público (DADEP), bajo la dirección de Lucía Bastidas, ha intensificado las jornadas de limpieza para retirar la marea de publicidad política que invadió ilegalmente el mobiliario de la capital.

Bajo la consigna #QueLaCampañaSeaCuidarABogotá, la entidad busca sentar un precedente sobre la responsabilidad ambiental de quienes aspiran a legislar el país. “La invitación es a usar las redes sociales y a respetar el mobiliario público”, enfatizó Bastidas, quien además lanzó un reto directo a los políticos: que la próxima semana se unan a las cuadrillas de limpieza.

Más de 3.000 elementos retirados: ¿Dónde estaba la basura electoral?

Desde enero hasta este fin de semana de comicios, los operativos han logrado retirar más de 3.000 elementos de propaganda, incluyendo afiches, pendones, stickers y pancartas. Los puntos más críticos de afectación reportados por el Distrito son:

Infraestructura vial: Puentes peatonales, paraderos de transporte y luminarias.

Puentes peatonales, paraderos de transporte y luminarias. Mobiliario técnico: Cajas de luz y postes de energía.

Cajas de luz y postes de energía. Patrimonio: Muros, fachadas patrimoniales y monumentos nacionales que sufrieron daños estéticos por adhesivos.

El “muro de la infamia”: Candidatos y partidos bajo la lupa

El balance de la Defensoría es contundente: 65 candidatos de más de 20 partidos políticos son los principales responsables de la contaminación visual de la ciudad. El informe ya está en manos de la Secretaría de Ambiente, entidad que actúa como autoridad competente para emitir las multas correspondientes.

Entre los nombres destacados en el reporte de infractores se encuentran figuras de alto perfil y diversos sectores ideológicos, tales como:

Roy Barreras

Iván Cepeda

Nicolás de Francisco

Carlos Caicedo

Chucho Lorduy

Andrés Camilo, Nubia Cotrina y Gregorio Marulanda, entre otros.

Primeras sanciones en camino

La Secretaría de Ambiente ya emitió las primeras notificaciones de sanción. Estas multas no solo consideran el costo de la remoción de la publicidad, sino también el daño ambiental y visual causado al entorno urbano. La estrategia del Distrito busca que, para las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo, los movimientos políticos opten por canales digitales y eviten la saturación de las calles.

Nota ciudadana: La limpieza de un solo poste afectado por pegantes de alta resistencia puede costarle a la ciudad hasta diez veces más que el mantenimiento preventivo habitual.

El llamado de las autoridades es claro: ganar una elección no otorga el derecho de vulnerar el espacio que pertenece a todos los ciudadanos. Bogotá espera que, tras el fragor de las votaciones, el compromiso con la ciudad se demuestre con acciones de limpieza y respeto por el bien público.