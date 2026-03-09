¡Carros bajo el agua! El deprimido de la 94 colapsó por brutal granizada en Bogotá, estas son las imágenes

Dos vehículos terminaron sumergidos este lunes en el deprimido de la calle 94 con Autopista Norte, luego de que un fuerte aguacero llenara el sistema de drenaje de la estructura. Las intensas precipitaciones, que incluyeron la caída de granizo, desataron una emergencia que bloqueó el paso vehicular en el norte de Bogotá. La rápida intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos fue determinante para rescatar los automotores que quedaron atrapados por el rápido aumento del nivel del agua.

Le puede interesar: Iván Cepeda ya tiene fórmula vicepresidencial. Conozca a la lideresa que aceptó el cargo

En distintos videos grabados y compartidos por redes sociales, quedó en evidencia la magnitud de la inundación en la zona. Las imágenes exponen un vehículo parcialmente cubierto, mientras una corriente turbia inunda toda la calzada. Este escenario obligó en su momento a un cierre total y temporal del corredor, afectando a cientos de conductores que transitaban por la zona.

¿Por qué se inundó la calle 94 si hay motobombas?

La principal duda ciudadana apuntó a la eficiencia del complejo sistema de bombeo de este puente a desnivel. Para atender la situación, y por instrucción directa de la Alcaldía Mayor, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, acudió al sitio acompañado por personal del Idiger, la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Secretaría de Movilidad.

El funcionario fue enfático al descartar daños mecánicos en los equipos. “Efectivamente la lluvia superó la capacidad hidráulica que tienen las bombas. Las bombas estuvieron funcionando todo el tiempo”, detalló Molano desde el lugar. Asimismo, confirmó que la coordinación operativa con los bomberos y el Acueducto permitió drenar el agua estancada y retirar el lodo en un tiempo récord. Tras culminar estas labores de limpieza, las autoridades declararon superada la novedad y habilitaron nuevamente el tránsito regular por el túnel, hasta el momento se “continúa realizando labores de drenaje del deprimido... Unidades de grupo guía y agentes civiles, permanecen en el lugar realizando maniobras de gestión de tráfico”, mencionaron las autoridades de movilidad de la capital, pero ya hay un paso parcial habilitado en la zona.

Granizadas y vías alternas afectadas

El evento de la calle 94 fue solo el epicentro de un fenómeno climático que barrió el norte de la ciudad. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reportó que la tormenta eléctrica golpeó con especial fuerza a la localidad de Usaquén, desplazándose luego hacia el noroccidente, e impactando a Chapinero y Suba.

En zonas aledañas al centro comercial Unicentro y en el sector de Santa Ana, los residentes documentaron gruesas capas de hielo sobre el asfalto e incluso alertaron a los organismos de socorro por el desbordamiento de cañadas. Corredores arteriales como la carrera Séptima presentaron encharcamientos severos que ralentizaron el tráfico de manera crítica.

Ante el pronóstico de precipitaciones, el Distrito mantiene el monitoreo de los puntos vulnerables. Las entidades recomiendan a los conductores bajar la velocidad, utilizar la línea 123 frente a cualquier contingencia y evitar arrojar basura en el espacio público, ya que los residuos son el factor principal que tapona los sumideros de alcantarillado y agrava estas situaciones.