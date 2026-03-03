Cayó en Bosa presunto motoladrón con 11 celulares hurtados : cambiaba de moto para evadir los controles

La Policía de Bogotá logró la captura de un hombre de 24 años por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Los hechos ocurrieron en la localidad de Bosa gracias a un ‘plan candado’.

Lea también: Ladrón se robó una bicicleta en Bogotá, pero cometió infantil error y terminó capturado

Gracias a la denuncia ciudadana y a las labores de vigilancia que adelantaban los uniformados de la Estación de Policía Bosa, se pudo ubicar una motocicleta que había sido reportada como involucrada en un hecho delictivo en el sector del CAI Brasilia. El despliegue de un ‘plan candado’ permitió interceptarla de manera efectiva. Al hacerle el registro al conductor de esta motocicleta, se le encontró en su poder un arma tipo traumática y 11 celulares que no le pertenecían.

El teniente coronel Oscar Chauta, comandante de la Estación de Policía Bosa, se pronunció sobre los detalles del caso y afirmó que se trata de un comportamiento sistemático de parte del señalado:

“Esta persona se movilizaba en una motocicleta y se le incauta un arma de fuego tipo revólver. Esa persona venía sistemáticamente hurtando a transeúntes en el sector de Brasilia. Es así que se le incautan más de 11 celulares, al parecer, de las víctimas que esta persona hurtaba. Cabe resaltar que este ciudadano tenía varias motocicletas y así evadía los controles policiales”.

Le puede interesar: Habló argentino que viaja por Latinoamérica en bicicleta y fue robado en Bogotá: “no me lo tomo personal”

De acuerdo con lo que se pudo establecer, este hombre estaría involucrado en varios hurtos a celulares; las modalidades que habría utilizado son el atraco y el raponazo, con las cuales aprovechaba el factor oportunidad para hurtar los celulares de sus víctimas en la vía pública.

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en cuanto autoridad competente. Ante esta entidad deberá responder por los hechos que se le atribuyen.