Autoridades capturan a ladrones de bicicletas eléctricas en Engativá: intimidaban a víctimas con armas traumáticas

La Policía de Bogotá logró la captura de dos personas por los delitos de hurto, lesiones personales y tráfico, fabricación o puerta de armas de fuego. Son señalados por las autoridades de hurtar mediante violencia y bajo amanezas, patinetas eléctricas en la localidad de Engativá, al noroccidente de la capital.

Lea también: Cayó en Bosa presunto motoladrón con 11 celulares hurtados : cambiaba de moto para evadir los controles

Gracias a una denuncia ciudadana sobre el hurto a una persona en el barrio Villa Luz, los uniformados de la patrulla de vigilancia de la Policía se trasladaron de manera inmediata al lugar de los hechos y observaron a varias personas que tenían detenidas a dos personas. Se trataba de dos hombres que, mediante el uso de un arma traumática y otro cortopunzante, habrían herido una bicicleta eléctrica.

La víctima fue lesionada por estos presuntos delincuentes y trasladada a un centro médico. Vale la pena resaltar que estas dos personas han sido capturadas en dos ocasiones por hurto agravado y calificado.

Le puede interesar: Ladrón se robó una bicicleta en Bogotá, pero cometió infantil error y terminó capturado

La teniente coronel Paula Andrea Güiza, comandante de la Estación de Engativá de la Policía de Bogotá, se pronunció sobre estos hechos:

“Esto sucede con el apoyo de la comunidad del barrio Villa Luz, donde son detenidas dos personas que momentos antes se habían herido una bicicleta eléctrica, mediante el uso de un arma de fuego y un arma cortopunzante, con la cual lesióna a la víctima, quien es trasladada a centro médico asistencial donde no reviste gravedad. Cabe resaltar que estas dos personas, una de ellas de nacionalidad extranjera, han sido capturadas en dos oportunidades por el delito de hurto calificado de agravado”.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los hechos que se les atribuyen. La bicicleta fue recuperada y devuelta a su dueño.