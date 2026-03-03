Protestas en la Caracas con 72 en Bogotá afectan movilidad: Comerciantes hacen llamado a Galán

Bogotá vive una nueva jornada de protestas motivada por las afectaciones que, según comerciantes y residentes del sector de Chapinero, vienen generando las obras de infraestructura en la avenida Caracas con calle 72, un punto clave tanto para la movilidad de la ciudad como para el comercio local.

Desde tempranas horas de este lunes, decenas de personas salieron a las calles para manifestar su inconformidad con los impactos que las obras han tenido en sus negocios y en la rutina diaria de la zona. Los manifestantes aseguran que, debido a los cierres y desvíos, la circulación de clientes se ha reducido significativamente, perjudicando ventas y afectando la economía de pequeños y medianos comerciantes de la zona.

Las obras en ese sector hacen parte de las intervenciones de infraestructura vinculadas al desarrollo de la primera línea del Metro de Bogotá, que incluye la construcción de un intercambiador vial en la Calle 72 con Caracas, entre otras intervenciones en la troncal de transporte público. Estas obras, que han generado cortes y restricciones en el corredor vial, han sido motivo de críticas y preocupación entre los habitantes y comerciantes del sector.

TransMilenio y transporte público detenidos por el bloqueo

La protesta también ha generado un fuerte impacto en la movilidad de la ciudad. Por causa del bloqueo en la avenida Caracas, la flota del sistema de transporte masivo TransMilenio se encuentra detenida en ambos sentidos, lo que ha provocado aglomeraciones y retrasos en diferentes rutas.

De acuerdo con reportes de usuarios y operadores, varios servicios han debido desviarse por la avenida NQS para intentar mitigar los efectos del cierre. Entre los trayectos afectados se encuentran los servicios C/F19, B/K23 y A/F60, que han tomado rutas alternas, mientras que la flota de buses se mantiene represada en las cercanías de las estaciones Polo y Héroes al sur, complicando los desplazamientos en toda esa zona de la ciudad.