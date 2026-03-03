Caso niñas envenenadas con talio: Fiscalía analiza empresas de domicilios para ubicar pistas clave en Bogotá

Zulma Guzmán Castro, señalada de enviar las frambuesas envenenadas con talio y por las que murieron dos niñas. (Fotos: Captura de pantalla - Freepik)

La Fiscalía General de la Nación continúa avanzando en la investigación por la intoxicación y muerte de dos menores en abril de 2025, quienes consumieron frambuesas contaminadas con talio en un caso que conmocionó a Bogotá y al país. Las diligencias más recientes están orientadas a reconstruir las rutas de envío de la fruta envenenada y a establecer con precisión las posibles responsabilidades penales.

Como parte de esta nueva fase investigativa, el ente acusador solicitó información detallada a cinco empresas de domicilios que habrían prestado servicios relacionados con personas vinculadas al proceso. La medida busca determinar si a través de estas plataformas se transportaron las frambuesas contaminadas y hacia qué destinos fueron enviadas.

Nuevas pistas en caso de menores envenenadas: analizan servicios solicitados por implicadas

Según el expediente, las solicitudes de información están relacionadas con Zulma Guzmán, señalada como presunta determinadora del caso y actualmente recluida en Reino Unido, y con Zenaida Pava, de 63 años, quien está vinculada a la investigación por su presunta participación en la coordinación del envío y entrega de la fruta.

La primera empresa en responder a la Fiscalía fue Rapigo. De acuerdo con los informes recopilados por los investigadores, en esa plataforma Pava habría solicitado tres servicios: uno el 8 de enero y otros el 3 y 5 de abril de 2025. Estas fechas coinciden con el periodo en el que ocurrió el envenenamiento. En los registros revisados se habría utilizado un número de celular que figura dentro de la indagación judicial.

Los investigadores también analizan el punto de origen de los envíos. Según la información preliminar, la ubicación desde donde habrían salido algunos domicilios coincide con una zona cercana a un edificio del norte de Bogotá donde funciona la oficina de Jeisson Rosas, coach de Zulma Guzmán. Sin embargo, la defensa de Rosas ha asegurado que no existe registro de que Zenaida Pava haya sido su cliente ni que haya algún vínculo entre ambos. Además, indicó que en ese edificio operan múltiples oficinas y que el ingreso era público en el momento de los hechos.

Mientras se esperan las respuestas de las otras empresas requeridas, la Fiscalía busca establecer si existieron otros posibles envíos de frambuesas envenenadas con talio, lo que permitiría confirmar o descartar la hipótesis de un patrón repetido bajo el mismo modus operandi. Esta línea de investigación es considerada clave para determinar si hubo más intentos de envenenamiento.

En paralelo, en Reino Unido, Zulma Guzmán permanece recluida en una cárcel de mujeres a la espera de que la justicia británica resuelva la solicitud de extradición presentada por Colombia. En las próximas semanas, tanto la defensa como la Fiscalía deberán exponer sus argumentos ante las autoridades judiciales de ese país.

El caso de las niñas envenenadas con talio sigue generando impacto público y judicial, mientras las autoridades intentan reconstruir cada detalle logístico para esclarecer cómo se concretó el envío de las frambuesas y quiénes estarían detrás de uno de los episodios criminales más delicados del año.