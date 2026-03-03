Alertan nueva modalidad de robo en TransMilenio: Cuidado con quién se le sienta al lado

El sistema de transporte masivo TransMilenio ha sido, durante años, uno de los principales medios de movilización para millones de ciudadanos en Bogotá. A diario, miles de usuarios utilizan sus troncales y rutas alimentadoras para desplazarse entre el sur, norte y occidente de la capital.

Puede leer: Carlos F Galán responde a comerciantes de la 72 que bloquearon TransMilenio: “Esta protesta no tiene sustento, los hemos beneficiado con recursos de la Alcaldía”

Sin embargo, junto con su alta demanda, el sistema también ha enfrentado problemáticas relacionadas con la inseguridad y la congestión en horas pico. Pese a las campañas institucionales enfocadas en mejorar la cultura ciudadana dentro de estaciones y articulados, los casos de hurto continúan siendo una de las mayores preocupaciones de los usuarios.

En las últimas horas, se conoció la alerta sobre una nueva modalidad de robo que estaría siendo utilizada dentro del sistema.

Según la denuncia, los ladrones se sientan junto a potenciales víctimas para hacerles preguntas sobre las rutas, trayectos y demás. Una vez ganan la confianza de la víctima la tocan, generando así un contacto directo con esta.

Posteriormente, la víctima solo recuerda que entregó sus pertenencias de manera voluntaria. Entre los síntomas denunciados en esta modalidad de robo también las víctimas hablan de sudoración y mareo.

Lea también: Así están robando datos con falsos seguros del Banco de Bogotá

Para las autoridades, aunque esta modalidad no es tan común sí es importante que se prendan alertas sobre cualquier sensación extraña al movilizarse dentro del sistema de transporte público.