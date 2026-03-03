Carlos F Galán responde a comerciantes de la 72 que bloquearon TransMilenio: “Esta protesta no tiene sustento, los hemos beneficiado con recursos de la Alcaldía”

Una nueva jornada de protestas en Bogotá ha generado el colapso en el sistema de transporte público TransMilenio. Y es que, desde tempranas horas de este martes, un grupo de comerciantes y habitantes de la zona ubicada a las obras del Metro en la Caracas con 72 generaron el bloqueo de los articulados.

De acuerdo con los comerciantes, debido a los cierres y desvíos, la circulación de clientes se ha reducido significativamente, perjudicando ventas y afectando la economía de pequeños y medianos comerciantes de la zona.

¿Qué dice Carlos F. Galán sobre las protestas?

Una vez se presentó el colapso en la movilidad, en entrevista con Blu Radio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán dio a conocer que ya se activaron los protocolos de diálogo con los manifestantes. Aunque, para él, no tiene sustento el bloqueo debido a que bajo esta alcaldía se han ejecutado programas de apoyo a los microempresarios afectados.

“Estamos obligados a cumplir las normas que incentivan un diálogo inicialmente. Ahora bien, me parece que no tiene sustento esta protesta porque esta es la administración que implementó por primera vez en Bogotá un proyecto que ha beneficiado a más de 1.300 comerciantes afectados por obras”, agregó el alcalde.

En ese mismo sentido, también dio a conocer que desde la administración se han dado entre 3 y 10 millones de pesos para quienes se han visto afectados. También “se les han hecho acompañamientos en apoyo a arriendos y se les ha invitado a ferias distritales de activación económica para que no pierdan dinero”.

¿Cuál es el último reporte de movilidad de TransMilenio?

Según el más reciente reporte de TransMilenio, la protesta de 30 personas en la Caracas con 72 generó un impacto directo en 41.602 usuarios del sistema.

A la hora se mantienen los desvíos en los servicios BK23, AF60 BL18, BH13 y BG11.