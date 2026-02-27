Fue capturado y enviado a la cárcel ‘El celador’, señalado de abusar de una niña durante cuatro años

La Policía Nacional, a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales y uniformados de la estación de policía Santa Fe, lograron materializar la captura mediante orden judicial de un hombre de 55 años por el delito de acceso carnal abusivo homogéneo y sucesivo con menor de 14 años.

Mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje en inmediaciones del CAI Guavio, al abordar a un ciudadano y solicitar antecedentes, se pudo evidenciar que era requerido por el juzgado 6 de control de garantías de Bogotá.

Este hombre, aprovechándose de su cercanía con la menor, al parecer habría abusado de ella desde que tenía 10 años, entre 2021 y 2024. Además, luego de cometer estos hechos, la intimidó con hacerle daño a sus familiares para que no contara lo sucedido.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. De igual manera, contaba con anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por inasistencia alimentaria.

Según la Policía el año 2026 se han capturado a diez personas por este delito. Asimismo, en el 2025 fueron dejados a disposición de las autoridades 78 personas por acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Capturados por la Policía en Kennedy dos hombres señalados de homicidio

La Policía de Bogotá, logró la captura de dos hombres presuntamente implicados en un homicidio ocurrido en las últimas horas en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la capital.

De acuerdo con la información recopilada, los capturados se movilizaban en una motocicleta cuando, al parecer, atacaron con arma de fuego a un ciudadano. La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial médico. Pese a los esfuerzos del personal médico, lamentablemente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Durante el procedimiento se incautaron dos armas de fuego, así como la motocicleta en la que pretendían huir. Uno de los capturados registra antecedentes judiciales por los delitos de hurto y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.