De no creer: Hombre se traga una esmeralda de 45 millones de pesos en pleno centro de Bogotá para hurtarla

Lo que parecía una jornada normal de transacciones en el corazón de la capital colombiana terminó en una escena digna de una serie de ficción. En un video que se ha vuelto viral en plataformas como TikTok y WhatsApp, quedó registrado el momento en que un hombre, en un descuido de los comerciantes, decide ingerir una esmeralda valorada en aproximadamente 45 millones de pesos para intentar hurtarla.

Le puede interesar: Nueva estación temporal Av. 39 entra en operación: Así funcionará el sistema por obras del Metro

El incidente ocurrió en un local del centro de la ciudad, donde la empleada del establecimiento confrontó al sujeto con el apoyo de la Policía. “Se llevó la piedra. Sí, la verdad, está grabado en la cámara. Él la metió a la boca y ahí”, se escucha decir a la mujer en la grabación, mientras la incredulidad se apoderaba de los testigos.

Reacciones en redes: ¿Lupin o Peaky Blinders?

Como era de esperarse, el ingenio de los internautas no tardó en aparecer. El video, difundido inicialmente por el creador de contenido kmuspro, desató una ola de comentarios que mezclaron el asombro con el humor negro.

“Escenas perdidas de Lupin”, comentó un usuario, haciendo referencia al famoso ladrón de guante blanco de Netflix.

“Esa parte nunca salió en los Peaky Blinders”, añadió otro, resaltando lo surrealista de la situación.

Sin embargo, más allá de las bromas, el evento pone de manifiesto los riesgos constantes a los que se exponen los comerciantes en el sector de la Carrera 6 con Calle Jiménez.

El mercado de las esmeraldas: Un mundo de riesgo y tradición

Este “robo digestivo” no ocurrió en cualquier lugar. El centro de Bogotá, específicamente la Plaza del Rosario, es el epicentro de un mercado que supera los 40 años de vigencia. Aquí, cerca de 300 esmeralderos se reúnen diariamente en un ritual de negociación que mezcla la informalidad de la calle con laboratorios de alta precisión.

En este entramado, el valor de una piedra puede ser volátil. Mientras que una gema de calidad comercial básica ronda los $700.000 pesos por quilate, las esmeraldas de alta pureza y color intenso pueden superar los $5 millones de pesos por quilate.

¿Qué pasó con la piedra?

La gran pregunta que circula en redes es el destino de la gema de 45 millones de pesos. Al cierre de esta nota, no se ha confirmado si la piedra fue recuperada mediante procedimientos médicos o si el implicado enfrentará cargos por hurto calificado. Lo cierto es que, para las joyerías establecidas que ofrecen esmeraldas certificadas, este evento refuerza la necesidad de extremar las medidas de seguridad y trazabilidad.