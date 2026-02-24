Diana Ospina habría sido secuestrada por dos grupos criminales diferentes: estos son los detalles de los captores

En la noche del lunes 23 de febrero, Diana Ospina, la mujer que se encontraba desaparecida luego de salir del bar Theatron, fue encontrada en la vía Choachí, cerca al santuario de Guadalupe. Todo parece indicar que Ospina fue liberada en esa zona por el grupo criminal que la tenía retenida.

Lea también: ¿Dónde apareció, Diana Ospina, la joven que salió de Theatron? Fue hallada con vida luego de un presunto paseo millonario

Durante las horas en las que estuvo desaparecida, se filtraron videos de cuando la mujer abordó un taxi al salir de la discoteca y luego cuando el mismo vehículo la dejaba en la puerta de su casa; sin embargo, otro taxi que iba detrás siguiéndola, vuelve y la secuestra y es cuando se pierde su rastro.

Según información compartida por el periodista Melquisedec Torres, quien además estuvo en el momento en que Diana Ospina se reencontró con su familia, la mujer fue secuestrada por dos grupos criminales diferentes, quienes le desocuparon sus cuentas bancarias y luego extorsionaron a la familia exigiéndoles más dinero.

"Empezó como un “paseo millonario” de una o dos horas en la madrugada del domingo y se volvió secuestro extorsivo. Estuvo en manos de dos grupos, el que la ataca primero llegando a su casa con la complicidad de dos taxistas, el que la transportaba y el que la siguió hasta allí. Dos sujetos la retienen, no la dejan bajar y se la llevan, insultándola y golpeándola, hacia el sur de la ciudad y luego hacia el sur occidente. Ese recorrido dura unas 3 horas", escribió el periodista en redes sociales.

Le puede interesar: ¿Cuanto dinero le robaron a Diana Ospina?: esta sería la millonaria cifra que le hurtaron a la mujer tras secuestro en Bogotá

De acuerdo a lo informado, el otro grupo que la captura era de “peso mayor”. Allí se la llevan para un barrio del sur de Bogotá donde tratan de sacarle más dinero, extorsionando a los padres y hermanos.

“Otro grupo, supuestamente de mayor poder, que la mantiene secuestrada en una casa por unas 38 horas, entre el amanecer del domingo y la noche de lunes. El primer grupo la “negocia” con el segundo porque pensaban que habían retenido a alguien de mucho dinero y no eran “expertos” para sacarle provecho; leyeron mal unas cifras bancarias y se convencieron de que estaban ante un botín bastante alto. El segundo grupo la mete a una casa de barrio; allí la custodian dos hombres bajo el mando de un tercero. Estos no la maltratan físicamente", aseveró Melquisedec.

Finalmente, al no poder robarle más dinero y sumado a la presión mediática y de las autoridades, la liberan.

Lea también: Revelan los videos del momento del secuestro de Diana Ospina en la entrada de su casa en Bogotá

“Al pasar el día, no poder sacar más dinero, confirmar que la cifra dada por los primeros no era cierta, la difusión mediática de su desaparición y seguramente advirtiendo la presión de autoridades, deciden sacarla de la casa y la llevan hacia la vía a Choachí, subiendo hacia el santuario de Guadalupe. Aproximadamente entre las 8 y 9 pm la dejan sola en esa vía, ella corre hacia Bogotá en medio de la lluvia y sin zapatos. Pasan algunos vehículos, pide ayuda, no la socorren quizá por la zona y la oscuridad, ya casi sobre la avenida Circunvalar un hombre la auxilia y la lleva a un CAÍ.Corrió por una media hora”, da a conocer Torres.

El periodista aseguró que la mujer irá a Medicina Legal y dará su versión​ a las autoridades de lo acontecido.

“Su familia y amigos (algunos fueron extorsionados en las primeras horas de búsqueda por otras bandas, seguramente desde las cárceles), están muy agradecidos por la enorme solidaridad ciudadana y el trabajo de la Policía de Bogotá”, concluyó Melquisedec.