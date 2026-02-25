Monumental trancón en la vía Cajicá - Zipaquirá por el volcamiento de un camión cisterna

En la madrugada de este miércoles 25 de febrero, más exactamente sobre la 1:00 a.m., un camión cisterna que transportaba combustible y se dirigía por la vía Cajicá - Zipaquirá, se volcó en la carretera. Ante el accidente, fue necesario que la vía se cerrara con el objetivo de levantar el vehículo y mitigar los riesgos por el derramamiento de crudo.

Precisamente, el líquido del combustible que cayó al piso, genera preocupación en las autoridades no solo por lo inflamable que puede llegar a ser, sino por el daño ambientar que puede ocurrir, ya que la alcaldesa de Cajicá Fabiola Jácome, aseguró que el crudo toco el agua aledaña al municipio.

La mandataria le hizo una recomendación a la ciudadanía:

“Mantener ventanas y puertas cerradas con el fin de evitar filtración de olores derivados del incidente. Utilizar tapabocas en caso de percibir fuertes olores. En caso de tener síntomas como mareo, dolor de cabeza entre otros comunicarse a la línea 123. Al momento se encuentra cerrada la variante en ambos sentidos desde la glorieta U. militar hasta entrada Granjitas, por lo cual se recomienda buscar rutas alternas”.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cajicá, la Defensa Civil, la Dirección de Gestión del Riesgo, las secretarías de Tránsito, Transporte y Movilidad, Salud, Seguridad y Policía Nacional, se encuentran en el sitio, atendiendo las diferentes solicitudes de la comunidad.

Según la alcaldesa del municipio, el volcamiento del camión cisterna se habría producido por un microsueño del conductor, quien no tuvo heridas de gravedad.

Movilidad en la vía Cajicá - Zipaquirá

Como era de esperarse, en la zona hay fuertes trancones debido a que un carril se encuentra completamente cerrado mientras llega la empresa a la que pertenecía el camión cisterna volcado. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas.