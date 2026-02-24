Bogotá sin clases: Maestros convocan a Gran Paro Distrital este jueves 12 de marzo

La comunidad educativa de la capital se prepara para una jornada de cese de actividades. La Asociación Distrital de Educadores (ADE) ha confirmado oficialmente que el próximo jueves 12 de marzo se llevará a cabo un Gran Paro Distrital de 24 horas. La medida afectará a la totalidad de las instituciones oficiales de Bogotá y convoca no solo a docentes, sino también a directivos, administrativos, estudiantes y familias.

Le puede interesar: Alerta roja en Guaviare: Procuraduría denuncia posible trashumancia masiva para las elecciones de 2026

El objetivo de la movilización es denunciar lo que el sindicato califica como un “deterioro progresivo” en el sistema educativo oficial bajo la actual gestión de la Secretaría de Educación del Distrito (SED).

¿Por qué protestan los maestros en Bogotá?

La ADE sostiene que la administración actual ha impuesto un modelo de gestión basado en el control laboral extremo y la burocracia, dejando de lado los procesos pedagógicos. Entre los puntos neurálgicos de la protesta se encuentran:

Sobrecarga administrativa: Los docentes denuncian un incremento desmedido en trámites y reportes que restan tiempo a la planeación de clases. Vigilancia permanente: Se critica un modelo que prioriza el control laboral sobre el bienestar del docente y la autonomía de los colegios. Cierre de grados iniciales: Uno de los puntos más polémicos es la presunta reducción de cupos y cierre de grados de prejardín y jardín, lo que para la ADE representa un retroceso en los derechos de la primera infancia.

Impacto en la Primera Infancia y Estabilidad Laboral

El sindicato advierte que la interrupción de trayectorias educativas desde los primeros años amplía las brechas de desigualdad en los sectores más vulnerables de la ciudad. Además, señalan que existe una alarmante inestabilidad laboral en los equipos docentes, lo que rompe la continuidad de los procesos de convivencia y aprendizaje en los territorios.

“Sin garantías laborales, autonomía institucional y condiciones dignas, no hay educación pública que se sostenga”, afirmó la organización magisterial en su comunicado oficial.

¿Qué deben saber los padres de familia?

Se espera que la jornada de protesta del 12 de marzo incluya movilizaciones en puntos estratégicos de la ciudad hacia la sede de la Secretaría de Educación. Se recomienda a los padres de familia y acudientes:

Mantenerse en contacto con los canales oficiales de cada institución educativa para confirmar la suspensión total de actividades.

Estar atentos a los reportes de movilidad, ya que las marchas suelen afectar las vías principales y el sistema TransMilenio.

Dialogar con los docentes sobre las motivaciones de la jornada, que buscan, según la ADE, mejorar la calidad educativa a largo plazo.

La Secretaría de Educación aún no se ha pronunciado oficialmente sobre las soluciones concretas a este pliego de peticiones, por lo que la jornada de protesta se mantiene firme como un mecanismo de presión para abrir mesas de negociación verificables.