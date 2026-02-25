Emergencia en Bogotá: el barrio del sur donde un fuerte aguacero hundió carros y casas

Las intensas lluvias registradas sobre el mediodía de este martes 24 de febrero generaron graves emergencias en el sur de Bogotá. El barrio Lucero Bajo, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, fue una de zonas más críticas en las inundaciones, donde el rápido aumento del nivel del agua dejó vías colapsadas, viviendas afectadas y varios carros atrapados.

Lea también: Alpina rompió el silencio tras decisión del Gobierno de cerrar áreas en su planta de Sopó

El represamiento fue de tal magnitud que inmovilizó por completo el flujo vehicular habitual del sector, obligando a transeúntes y conductores a buscar refugio mientras el agua tomaba el control del espacio público.

Carros sumergidos y asombro ciudadano

La gravedad de la situación quedó documentada en varios videos captados por los mismos habitantes de la zona. En una de las grabaciones aficionadas, tomada desde una ventana, se observa un vehículo particular de color gris sumergido casi hasta el techo en medio de una calle convertida en un río de agua turbia.

Los vecinos, resguardados de la lluvia, observaban la escena con evidente preocupación. “Cómo saldrá ese carro de verdad... menos mal no le entró agua a los espejos”, se le escucha comentar a una testigo en un clip de video, reflejando la angustia de la comunidad ante la pérdida del patrimonio de sus vecinos. A pocos metros, motociclistas, un camión de carga y peatones esperaban sobre los andenes y zonas altas, imposibilitados para avanzar.

Colapso en la Avenida Boyacá

El impacto del aguacero se extendió a los corredores arteriales. Las cámaras de seguridad del sector registraron el caos vial sobre la Avenida Boyacá, específicamente a la altura de la transversal 17 con calle 66 sur.

En este punto, el lente de seguridad captó sobre las 12:05 p. m. cómo flotas intermunicipales, buses del sistema SITP y camiones intentaban sortear a baja velocidad las grandes pozas de agua que cubrían los carriles, mientras el tráfico se ralentizaba de forma crítica en ambos sentidos.

Se recomienda a los conductores que se desplazan hacia el sur de la capital evitar transitar por las vías internas de Lucero Bajo cuando hay grandes precipitaciones y tomar rutas alternas por la Avenida Villavicencio o la Autopista Sur, mientras los equipos operativos realizan labores de drenaje en el alcantarillado y se establece el censo total de las viviendas que reportaron ingreso de agua, cuando sucedan estas situaciones.