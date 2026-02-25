Reportan varios heridos y una persona atrapada por brutal choque de buses en la vía Bogotá - La Vega

Dos busetas de servicio intermunicipal se chocaron en la noche de este martes, 24 de feberero, en la vía que comunica a Bogotá con el municipio de La Vega, a la altura del sector conocido como InterPark. La emergencia parece ser que dejó múltiples pasajeros lesionados y los organismos de socorro trabajan para rescatar a una persona que presuntamente quedó atrapada entre las latas de uno de los vehículos.

De acuerdo con los reportes preliminares y videos difundidos por conductores a través de redes sociales, la emergencia obligó al despliegue inmediato de varias ambulancias y equipos de rescate hacia este punto del occidente de Cundinamarca.

¿Qué provocó el siniestro?

Aunque las autoridades de tránsito y transporte ya se encuentran en el lugar adelantando las labores de peritaje, las primeras hipótesis apuntan a que uno de los buses de transporte público se quedó sin frenos. Sin embargo, no se ha emitido ningún comunicado oficial hasta el momento que se publicó esta nota.

Esta falla mecánica habría impedido que el conductor maniobrara a tiempo, resultando en el impacto directo contra el segundo automotor que transitaba por el mismo corredor.

Cierres parciales y afectación a la movilidad

Por lo que se ve de la magnitud del impacto y la presencia de unidades médicas sobre la carretera, se reportan cierres parciales en la vía. Las autoridades recomiendan a los viajeros y residentes de la sabana occidente transitar con máxima precaución, reducir la velocidad al acercarse al sector de InterPark y acatar las instrucciones de los agentes mientras se normaliza el paso vehicular y se trasladan a los heridos a centros asistenciales cercanos.