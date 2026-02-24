Movilidad hoy Bogotá: reportan varios trancones en la ciudad por fuertes las lluvias

Durante la tarde de este martes 24 de febrero se presentan fuertes lluvias en distintas localidades, lo que genera afectación vial. Puntualmente, se presenta encharcamiento en la intersección de la avenida Caracas con Autopista al Llano en Usme y en la avenida Boyacá con calle 66 sur. Estas situaciones pueden generar retrasos en la operación de rutas TransMiZonales de TransMilenio.

Movilidad en vivo en Bogotá

Corte: 1:46 p.m.

Bomberos de Bogotá y ambulancia realizan la atención de la situación presentada en la Autonorte con calle 187. Al momento se tiene afectación de un carril de la calzada.

Corte 1:23 p.m.

Camión colisiona contra una vivienda, en la localidad de San Cristóbal, en la Carrera 5 con calle 27 Sur.

Corte 1:15 p.m.

Debido a las fuertes lluvias se presenta encharcamiento en la Autopista Sur con carrera 62, en sentido Oriente - Occidente. Por la novedad se registra tránsito lento.

Corte 1:09 p.m.

Siniestro múltiple en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con Calle 187, sentido Norte - Sur.

Corte 12:38 p.m.

Agentes Civiles y Grupo Guía continúan gestionando el tráfico en la intersección semafórica de la Av. Villavicencio con carrera 78.

Corte 12:17 p.m.

Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Av. Boyacá con Calle 12B, sentido Norte - Sur.

Corte 12:12 m.

Debido a las fuertes lluvias se presenta inundación en la avenida Boyacá con calle 66 sur.

Corte 12:07 m.

Debido a las fuertes lluvias se presenta encharcamiento en la intersección de la avenida Caracas con avenida Boyacá y con Autopista al Llano en la localidad de Usme.

Corte 11:44 a. m.

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá, a esta hora llueve en las localidades de:

Usme

San Cristóbal

Rafael Uribe

Tunjuelito

Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución.

Carrera 50 con calle 96

En la mañana de hoy martes 24 de febrero de 2026, se presentaron bloqueos intermitentes en la carrera 50 con calle 96, en sentido sur - norte.

Corte 10:08 a. m.

Los manifestantes se dispersan y se recupera la movilidad en la Carrera 50 con calle 96, en sentido Sur - Norte.

Corte 9:16 a. m.

Se presentan bloqueos intermitentes en la carrera 50 con calle 96, en sentido sur - norte, generando afectación vial en la calzada.

🟡Rutas alternas: NQS y Autonorte.