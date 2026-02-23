Sellaron las ‘guaridas’ de la avenida NQS: intervención de las autoridades acabaron con 19 escondites de ladrones

Fueron sellados huecos en puente de la NQS con calle 19 que servía de escondite de ladrones.

Como respuesta a reiteradas denuncias ciudadanas por hurtos y otras situaciones de inseguridad, este lunes se adelantó una intervención integral en el puente vehicular de la NQS con calle 19, tanto en jurisdicción de la localidad de Los Mártires como de Puente Aranda, con el objetivo de cerrar espacios que estaban siendo utilizados por delincuentes para esconderse tras cometer hechos delictivos.

Durante la jornada se sellaron más de diez huecos con concreto y dovelas, cavidades que con el paso del tiempo habían sido abiertas en la estructura del puente y que eran aprovechadas para ocultar objetos robados y facilitar la huida de los responsables.

“La idea de este ejercicio es poder demostrar la recuperación de estos espacios y convertirlos en entornos más seguros, ya que muchas personas nos han informado que en este puente se han presentado situaciones de hurto y que algunos delincuentes aprovechaban estos huecos para esconderse después de cometer los delitos”, explicó Reinel Molina, del equipo territorial de la localidad de Los Mártires.

Además, en medio de la jornada que se extendió durante todo el día y en la que participaron cerca de 50 trabajadores del Distrito, también se realizó limpieza, mantenimiento, pintura y embellecimiento del puente, mejorando las condiciones de seguridad y percepción del entorno.

El despliegue fue liderado por la Secretaría Distrital de Seguridad, en articulación con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Policía Nacional, la Secretaría de Integración Social y las alcaldías locales de Los Mártires y Puente Aranda. Así mismo, la Secretaría Distrital de Integración Social, ofreció atención y servicios a habitantes de calle que se encontraban en la zona.