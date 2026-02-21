“Gran golpe”: alcalde Galán confirmó que cayó cabecilla de ‘Los Maracuchos’, banda que sembró terror en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró la captura de alias Mizón, cabecilla de 'Los Maracuchos'

En la tarde de este sábado 21 de febrero el alclade de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que cayó alias Mizón, el cabecilla de ‘Los Maracuchos’, una de las bandas multicrimen más temidas de la capital.

El alcalde mayor confirmó la noticia a través de su cuenta oficial en la red social X. En la publicación, calificó el operativo como un “gran golpe” a la criminalidad.

“Este criminal estaba requerido por homicidio agravado, tortura y delitos relacionados con armas y estupefacientes. La estructura criminal a la que pertenece tiene incidencia en Los Mártires y Kennedy, donde habría delinquido durante varios años, consolidando una reputación que se convirtió en mito dentro del entorno criminal”, explicó el alcalde Galán en su publicación.

Así mismo, advirtió que ‘Mizón’ estaba en la clandestinidad y se dedicaba a administrar establecimientos comerciales como bares y pagadiarios. Además, también estaba a cargo de puntos de distribución de drogas de ‘Los Maracuchos’ en la capital.

Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó la captura

A través de sus redes sociales oficiales, el Ministerio de Defensa de Ecuador informó que la captura de alias Mizón se dio en ese país.

Según esa entidad, la detención se dio gracias a una operación militar en coordinación con entidades nacionales y se consiguió con información de inteligencia en trabajo conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia de ese país.

“El detenido registraba difusión de Interpol Azul y orden de captura vigente en Colombia, al ser identificado como cabecilla del Grupo Delictivo Común Organizado “Maracuchos”, desarticulado en 2024, y considerado objetivo de alto valor con aproximadamente 10 años de trayectoria criminal. Además, sería señalado como agente corruptor externo para organizaciones delictivas transnacionales, facilitando el ingreso del “Tren de Aragua” en Bogotá“, advirtió el Ministerio de Defensa del país vecino.