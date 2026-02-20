El robo de una gorra desencadenó una batalla campal en Suba: capturaron seis personas e incautaron una pistola

Fuerte pelea en Suba se desencadenó por el robo de una gorra.

En desarrollo de labores de vigilancia y patrullaje, uniformados de la Policía de Bogotá del CAI Aures, adscritos a la Estación de Policía Suba, lograron la captura de seis personas señaladas de los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, amenazas, lesiones personales y hurto.

Los hechos se registraron cuando los policías atendieron una riña en inmediaciones del parque Arévalo, donde varios ciudadanos se agredían mutuamente. De acuerdo con la información recopilada, el altercado se habría originado por el hurto de una gorra, lo que desencadenó la confrontación.

Durante el procedimiento se incautó un revólver. Las personas capturadas fueron puestas a disposición de la autoridad competente para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

Tras riña en restaurante de Bosa, Policía descubrió que el dueño escondía armas y droga

En otro operativo uniformados de la Policía de Bogot, adscritos al CAI Libertad en la localidad de Bosa, lograron la captura de un hombre de 62 años, señalado de los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico de estupefacientes.

La captura fue posible gracias a una llamada de la comunidad a la Línea de Emergencias 123, en la que se alertaba sobre una riña en un restaurante.

Al llegar al lugar, los uniformados vieron al presunto infractor portando un arma de fuego. Al notar la presencia policial, el hombre intentó huir y esconderse al interior del inmueble.

El mayor Luis Enrique Pérez Páez, comandante de la Estación de Policía Bosa (E) dio los siguientes detalles del caso:

“Se logra la incautación de dos armas de fuego: una tipo revólver con cuatro cartuchos y una tipo escopeta. Adicional, cinco kilos de base de coca, de los cuales dos se encontraban dosificados y listos para su des comercialización”.