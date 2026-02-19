¿Peleas de gallos ‘Therians? esto es lo que hay detrás del video viral

Un video protagonizado por dos personas caracterizadas como “therians” peleando como gallos se volvió viral en redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre los internautas. Aunque no existe confirmación oficial sobre el lugar exacto donde ocurrieron los hechos, el clip ha desatado debate en internet por la forma en que se presenta esta subcultura y los límites entre el performance, el espectáculo y la burla en el entorno digital.

Las imágenes fueron difundidas inicialmente por el periodista argentino Gonzalo en su cuenta de X, donde se observa a dos personas disfrazadas con pico, cresta y plumaje enfrentándose mientras son rodeadas por un grupo de espectadores que presencian la escena como si se tratara de un espectáculo. En el video, ambos “therians” adoptan comportamientos propios de gallos antes de iniciar una especie de combate performativo, lo que rápidamente captó la atención de miles de usuarios en redes sociales.

La viralización del clip provocó opiniones divididas. Algunos internautas reaccionaron con humor, haciendo memes y comentarios jocosos, mientras que otros cuestionaron el sentido del acto e incluso expresaron incomodidad frente a lo que consideran una exposición exagerada de la subcultura therian en espacios públicos.

¿De qué se trata el video de supuestos Therians?

Aunque el video viral no parece haber sido grabado en México, situaciones similares ya han ocurrido en ese país dentro de contextos festivos. Por ejemplo, en una celebración tradicional en Comitán de Domínguez, Chiapas, se realizó una representación escénica en la que personas caracterizadas como gallos protagonizaron una pelea simbólica como parte del espectáculo del evento, sin que se tratara de un combate real. Este tipo de actividades suelen integrarse a fiestas culturales donde la animación y el performance hacen parte del entretenimiento colectivo.

En Comitán, una de las festividades más representativas es la celebración en honor a San Caralampio, que se lleva a cabo cada 10 de febrero y se caracteriza por romerías, música tradicional, flores silvestres y expresiones culturales que reflejan la identidad local y la herencia tojolabal. Dentro de estos espacios festivos, las representaciones simbólicas y teatrales son comunes y forman parte del folclor.

El caso del video viral evidencia cómo las prácticas performativas asociadas a los therians están cruzando fronteras geográficas y digitales, amplificando su alcance y generando conversación global. Mientras algunos lo ven como una expresión cultural o artística, otros lo interpretan como una tendencia que roza lo controversial, lo que demuestra el impacto que las subculturas emergentes pueden tener en la conversación pública cuando se vuelven virales en redes sociales.