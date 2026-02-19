Ya le sacaron negocio a los Therians: abren colegio para que aprendan a ladrar, saltar, caminar y más

La tendencia de los therians ha cobrado una fuerza sorprendente en redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok e Instagram, donde comunidades de jóvenes comparten su identificación espiritual o psicológica con animales no humanos. A diferencia de un simple pasatiempo, el therianismo se basa en la vivencia de “cambios” (shifts) o impulsos que los conectan con su animal interior o theriotipo.

Aunque viven sus vidas de forma cotidiana dentro de la sociedad humana, muchos experimentan “cambios” mentales o sensoriales que los acercan a la experiencia de ser su animal, buscando siempre un equilibrio entre su realidad física y su verdad interna en un espacio de respeto y autoexploración.

En Argentina es donde más se popularizado esta tendencia, que también ya llegó a Colombia, especificamente en Bogotá. Así quedó reportado por varios ciudadanos, luego de haber visto a jóvenes reunidos en la Carrera Séptima realizando dinámicas propias de esta subcultura, como encuentros grupales, uso de accesorios simbólicos y comportamientos performativos asociados a identidades animales.

Abren colegio para que los Therians aprendan a ladrar, saltar, caminar y más

Por medio de redes sociales también ha estado rondando un particular anuncio que ganó toda la popularidad, se trata de la aperura de la primera escuela de therians, llamada Fyrulais. Según la información difundida la escuela ofrece talleres y actividades diseñadas para quienes buscan explorar y perfeccionar conductas relacionadas con esta identidad.

Con la popularidad que ganó esa expresión digital comenzó a trasladarse a encuentros presenciales y, ahora, a un espacio educativo formal. Desde la organización de la escuela explican que el objetivo no es “convertir” a nadie en animal ni fomentar una desconexión con la realidad. Cabe resaltar que, para las personas que se identifican de esta forma, no es un juego tener una escuela, sino una experiencia física que refuerza el vínculo simbólico con el animal

Entre las practicas que oferta este lugar se encuentra: caminar en cuatro patas, saltar, ladrar, aullar y comunicarse mediante sonidos como gruñidos. Una de las más importantes es el quadrobics, una disciplina que consiste en desplazarse apoyando manos y pies en el suelo, imitando la locomoción de animales cuadrúpedos.