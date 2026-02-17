Le dan casa por cárcel a fisioterapeuta que habría agredido sexualmente a una mujer en Bogotá

Por medio de un comunicado de prensa, la Fiscalía General puso en evidencia un aberrante caso que se presentó en Bogotá durante el año pasado. Un sujeto que ejercía como fisioterapeuta fue señalado por una paciente de agredirla sexualmente.

De acuerdo con el pronunciamiento del ente investigador, el sujeto fue identificado como Óscar Javier Suárez Sotomonte. Tras conocer los hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de acceso carnal violento con una de sus pacientes. No obstante, se conoció que el sujeto decidió no aceptar el cargo.

“Los hechos investigados ocurrieron el pasado 9 de octubre de 2025 en Bogotá, cuando la víctima recurrió al servicio de masajes ofrecido por el señalado agresor. El hombre habría aprovechado el estado de indefensión de la mujer, para realizarle tocamientos y abusos de tipo sexual, argumentando que se trataba de un masaje tántrico", relató la Fiscalía General de la Nación en su comunicado de prensa.

Entre tanto, dieron a conocer que un juez con función de control de garantías tomó la decisión de cobijar a Suárez Sotomonte con una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.

Adicionalmente, se conoció que el sujeto no podrá ejercer su profesión como fisioterapeuta mientras se encuentra vinculado a la investigación.

¿Cómo denunciar una agresión sexual contra una mujer en Bogotá?

En Bogotá, las mujeres tienen acceso a múltiples canales de atención para denunciar las violencias en su contra.

“Si una mujer siente que su vida o integridad está en peligro debe de llamar de inmediato a la Línea de Emergencias 123 para que las agencias que se articulan con la línea la atiendan de inmediato. En caso de que requieran orientación psicosocial, jurídica o mecanismos para hacer efectivos sus derechos, las mujeres pueden llamar a la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137. Y si necesitan una medida de protección debe acercarse a la Comisaria de Familia de la localidad o comunicarse a Línea Una Llamada de Vida 601 380 8400, donde un comisario o comisaria de familia o un juez de control de garantías, puede otorgarle el beneficio de estar en una Casa Refugio de la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (SDMujer)“, advirtió la Alcaldía de Bogotá en una nota de prensa.