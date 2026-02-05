Concejal Juan David Quintero denuncia que el nuevo Estadio El Campín podría ser otro elefante blanco de Bogotá

En los últimos días ha sido polémica el estado de la cancha del Estadio El Campín en Bogotá, donde tras el juego entre Millonarios vs Medellín, se observó cómo la grama está completamente destruida. Desde todos los sectores apuntaron como único culpable a Sencia, el concesionario privado que tomó el año pasado el control del escenario deportivo.

Lea también: TransMilenio se transforma por el Metro: Inicia operación la estación temporal Avenida Jiménez

De esta manera, el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, se sumó a las críticas hacia el operador, si embargo, denunció aún más grave, la posibilidad de que el proyecto del nuevo estadio en la capital colombiana, sea un elefante blanco como ha ocurrido con otras obras de la ciudad.

El cabildante solicitó a la Alcaldía Mayor de Bogotá, obtener claridad inmediata y verificable sobre el avance real del proyecto de Asociación Público Privada (APP) destinado a la renovación integral de la Unidad Deportiva El Campín.

“La cancha del estadio El Campín se reventó, eso no tiene discusión. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿tiene Sencia la plata y el músculo financiero para construir el nuevo estadio o solo para operar y facturar?”, cuestionó Quintero.

Quintero puso el foco en el punto más crítico: el cierre financiero. “Construir y operar un proyecto deportivo y cultural de esta magnitud cuesta cerca de dos billones de pesos. ¿Dónde está la evidencia del capital y del crédito amarrado para levantar el nuevo Campín?”, aseveró.

El concejal detalló que el Contrato de Concesión No. 2772, firmado el 7 de junio de 2024 entre el IDRD y el concesionario Sencia S.A.S., establece que el privado asume, por su cuenta y riesgo, los estudios, diseños, financiación, construcción, operación, mantenimiento y aprovechamiento económico del proyecto, sin desembolso de recursos públicos. El acta de inicio se suscribió el 29 de octubre de 2024 y el plazo total se extiende hasta 2053.

En julio de 2025 se celebró la Modificación 1 al contrato, que ajustó plazos y permitió la continuidad operativa del estadio actual mientras se construye uno paralelo. Además, amplió la capacidad proyectada del nuevo escenario a 50 mil espectadores.

Quintero expresó: “La pregunta es simple: ¿esto se cambió para facilitar la construcción o para ordeñar la vaca mientras tanto?”.

Por otro lado, para el cabildante otra preocupación es el desconocimiento sobre los socios detrás del concesionario. Quintero cuestionó la reciente adquisición del 51% de Sencia por parte de Corficolombiana y preguntó si se trata de inversión nueva para financiar la obra o de una transacción interna sin impacto real en el CAPEX del proyecto.