Concejala del Pacto Histórico señaló a Sencia de convertir El Campín en un “lodazal”

No para la ola de críticas contra Sencia, la empresa concesionaria encargada de la operación del estadio El Campín, a raíz del mal estado de la cancha durante el partido entre Millonarios y el Deportivo Independiente Medellín por la fecha 4 de la Liga Betplay.

(Lea también: Lideresa trans sufrió violento ataque tras tomar un servicio de Uber con su pareja en Bogotá).

A través de su cuenta oficial en X, la concejala del Pacto Histórico Heidy Sánchez-Barreto compartió una foto que evidenció cómo se encontraba la cancha de El Campín, cuestionó duramente la gestión de Sencia y la decisión de concesionar las renovaciones en El Campín.

“Así amaneció el patrimonio futbolístico de Bogotá. El apetito voraz de Sencia ha convertido este epicentro en un lodazal, orientado exclusivamente a exprimir ganancias, sin importar el deterioro progresivo y sistemático del escenario.Una vez más se cae el falso discurso de que lo privado administra mejor que lo público. Bogotá pierde y el privado gana, esa es la lógica de la privatización que, disfrazada en esa narrativa engañosa, va acabando poco a poco la ciudad y su patrimonio colectivo”, escribió la concejala en su publicación.

Anuncian debate de control político al IDRD por estado de El Campín

Pero Sánchez-Barreto no fue la única cabildante de Bogotá que criticó la gestión de Sencia al frente de El Campín. En otros sectores políticos también manifestaron sus dudas sobre el manejo que se la ha venido dando al estadio.

“No podemos permitir que la APP (Alianza público-privada) de El Campín salga mal. Es infraestructura estratégica y exige lupa. Anuncio Hasta hoy, lo verificable es: Cambio contractual: primero se construye el estadio nuevo y, cuando esté listo, se demuele el actual”, advirtió el concejal Juan David Quintero, del partido En Marcha, también en su cuenta de X.

Si bien consideró que Corficolombiana como nuevo socio estratégico puede dar un respaldo importante al proyecto, señaló que aún hay dudas que lo rodean.

“Ahora lo importante: ¿qué hitos van cumpliendo? ¿cuáles son los riesgos y quién los asume? ¿cómo va el cronograma real vs. plan? ¿qué ha certificado el supervisor? Hoy pedimos información detallada al IDRD y citaremos debate de control político. Bogotá merece certezas, no frases", concluyó Quintero.

¿Qué dijo el IDRD sobre El Campín?

Por medio de un pronunciamiento público, el director del IDRD, Daniel García Cañón, aseguró que esa entidad sí le ha hecho seguimiento al estadio El Campín.

“En el marco de la APP de El Campín, el IDRD realiza seguimiento al contrato a través de la interventoría, con control a los indicadores de servicio. El Instituto supervisa a la interventoría, y esta hace seguimiento directo al concesionario Sencia”, advirtió García Cañón.

Así mismo, señalaron que están trabajando para que la grama quede, cuando menos, igual que cuando el IDRD se lo entregó a Sencia en octubre del año 2024. Y advirtió que han entregado recomendaciones para cuidar del recinto deportivo.

“El IDRD ha elevado requerimientos a la interventoría para el debido cumplimiento contractual y está a la espera de su pronunciamiento. De acuerdo con la ley, para iniciar un eventual proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento, se requiere el informe correspondiente de la interventoría. Mañana realizaremos una visita técnica de inspección al campo de juego para evaluar su estado. Con base en los resultados del proceso de interventoría, se adoptarán las medidas a que haya lugar, priorizando condiciones adecuadas para el fútbol y el uso del escenario”, concluyó García Cañón.