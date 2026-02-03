“Debe estar en buen estado”: Hasta Carlos Fernando Galán se sumó al rechazo de la grama de El Campín

Carlos Fernando Galán se refirió al estado de la grama de El Campín.

El partido entre Millonarios vs Medellín que se jugó tanto el domingo 1 como el lunes 2 de febrero en el Estadio El Campín, dejó en evidencia el deplorable estado de la cancha, luego de los fuertes aguaceros que han caído en la capital colombiana y los eventos realizados en el mismo.

El encuentro entre albiazules y rojos tuvo que aplazarse y jugarse al otro día, tras la lluvia que inundó el césped e impidió el desarrollo del juego, incluso poniendo en riesgo la integridad de los jugadores.

La ciudadanía en general, los futbolistas y varios actores más han rechazado que el máximo escenario de los bogotanos se encuentre en una lamentable condición, criticando directamente al concesionario privado Sencia, quien actualmente es quien se encarga del proyecto de remodelación del Estadio.

El Distrito, quien ya no está al frente del recaudo de lo que deja El Campín, se sumó a las voces de rechazo de la gramilla. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), publicó:

“En el marco de la Asociación Público-Privada (APP) de Estadio El Campín, realiza seguimiento permanente al contrato a través de la interventoría, la cual ejerce funciones de vigilancia y control sobre el cumplimiento contractual del concesionario Sencia, responsable directo de la administración, operación y mantenimiento del escenario, incluida la grama”.

El comunicado de la entidad agrega:

“El Instituto ha venido adelantando acciones y requerimientos técnicos para que la grama se mantenga, como mínimo, en el estado en que fue entregada al concesionario en octubre de 2024, tal como lo establece el contrato. En ese propósito, se han emitido informes y comunicaciones de seguimiento, y se han solicitado correctivos para asegurar un mantenimiento adecuado del terreno de juego”.

Por su parte, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, también rechazó lo que actualmente pasa.

“La cancha del estadio El Campín debe estar en buen estado y nos vamos a asegurar de que así sea”, escribió el mandatario capitalino.