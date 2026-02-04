TransMilenio se transforma por el Metro: Inicia operación la estación temporal Avenida Jiménez

La fisonomía de la movilidad en el corazón de Bogotá está a punto de cambiar. A partir de este sábado 7 de febrero, la emblemática estación Avenida Jiménez, sobre la troncal Caracas, cesará sus operaciones habituales para dar paso a un hito histórico: el avance de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Para mitigar el impacto en los miles de ciudadanos que transitan diariamente por este sector, el sistema TransMilenio ha habilitado una estación temporal estratégica ubicada en la Avenida Caracas, entre las calles 8 y 10. Esta infraestructura, situada a solo 300 metros del antiguo túnel peatonal, será el nuevo eje de conexión para quienes se desplazan por el centro de la capital.

¿Qué cambia y qué deja de funcionar?

El cierre no es menor. Con la clausura del acceso al túnel y de la salida por la calle 11, los tres vagones tradicionales de la estación Avenida Jiménez (sobre la Caracas) quedarán inactivos. Sin embargo, es vital que los usuarios identifiquen que los dos vagones ubicados sobre el Eje Ambiental (Carrera 12) continuarán operando con normalidad para las rutas hacia las Américas y el Museo Nacional.

Guía de rutas en la nueva estación temporal

La nueva estación temporal no solo suple el espacio físico, sino que garantiza la conectividad entre troncales. Si eres de los usuarios que realizaba la transferencia hacia la Calle 13 o las Américas a través del túnel, ahora deberás apoyarte principalmente en la Ruta Fácil 5.

Aquí te detallamos la oferta de servicios en la estación temporal:

Hacia el Norte y Occidente: Podrás tomar las rutas 3, 5, 8, B18, B27, B7, C15, J76 y K54 , conectando con la Autopista Norte, Suba, Calle 26 y el Eje Ambiental.

Podrás tomar las rutas , conectando con la Autopista Norte, Suba, Calle 26 y el Eje Ambiental. Hacia el Sur y Oriente: Estarán disponibles los servicios 3, 8, H54, H75, H76, H15, H27 y L18, facilitando el traslado hacia la Caracas Sur y la Carrera 10.

El Metro avanza: Quinta estación temporal en la Caracas

Este ajuste forma parte de un plan maestro de movilidad. Con la apertura de este punto en la calle 8, ya son cinco las estaciones temporales operativas en la troncal Caracas. El objetivo es claro: permitir que la maquinaria pesada y la construcción del viaducto del Metro avancen sin detener el pulso de la ciudad.

Recomendación clave: El sistema recomienda a todos los pasajeros utilizar la aplicación TransMiApp para verificar los horarios en tiempo real. Debido a que el transbordo entre el Eje Ambiental y la Caracas Sur ahora se realizará mediante la Ruta Fácil 5, planear el viaje con 15 minutos adicionales de margen es la mejor estrategia para evitar retrasos.

Equipos de atención en vía estarán presentes durante los primeros días de la transición para orientar a los ciudadanos y resolver dudas sobre los nuevos puntos de parada. La invitación es a la paciencia y a la consulta digital para que el sueño del Metro no detenga tu camino.