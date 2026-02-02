Autoridades alertan por falsos mensajes de texto sobre jurados de votación que buscan vaciar cuentas bancarias

Alerta: ciberdelincuentes están enviando mensajes de texto con falsos enlaces sobre jurados de votación para estafar a la ciudadanía

En los mensajes, los estafadores incluyen enlaces sospechosos que redirigen a páginas falsas que simulan ser oficiales. Al hacer clic, las víctimas quedan expuestas al hurto de datos sensibles, suplantación de identidad o fraudes bancarios.

Ante la recepción de este tipo de mensajes, se recomienda:

- No hacer clic en enlaces enviados por SMS

- No compartir datos personales, bancarios o contraseñas

- No reenviar el mensaje a otros contactos

- Bloquear y reportar el número remitente

Es importante aclarar que la designación como jurado de votación solo debe verificarsee a través de los canales oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ingresando directamente a su página web y nunca mediante enlaces recibidos por mensajes de texto.

Estos engaños hacen parte de una práctica conocida como phishing, utilizada por redes criminales para cometer fraudes, suplantar identidades y acceder de manera ilegal a cuentas personales.

“El llamado es a no confiar en mensajes de texto que generen urgencia o soliciten información personal. Ninguna entidad oficial pide datos sensibles ni envía enlaces por SMS para este tipo de trámites. La verificación siempre debe hacerse en las páginas oficiales”, señaló César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Ante cualquier duda o intento de estafa, la ciudadanía puede reportar estos casos al CAI Virtual (@caivirtual) o al Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), en el teléfono (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.

Cayeron presuntos fleteros que seguían a sus víctimas desde centros comerciales en Bogotá

Dos hombres de 22 y 24 años fueron capturados en flagrancia por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá, en medio de un operativo de prevención y control realizado en la localidad de Fontibón.

La intervención se llevó a cabo en una zona comercial, donde los investigadores detectaron un vehículo con comportamientos sospechosos.

Durante el registro, los uniformados hallaron dos revólveres con siete cartuchos, además de proceder con la incautación del automotor en el que se movilizaban los capturados. En el lugar también fueron inmovilizados un taxi y dos motocicletas, y plenamente identificadas las cuatro personas que se desplazaban en estos vehículos.