Trágico velorio en Tunjuelito: asesinan a un menor de edad durante funeral en el sur de Bogotá

Al dolor de un velorio en el barrio El Carmen, en la localidad de Tunjuelito, por la muerte de un jóven, se sumaron los momentos de un angustia por un violento ataque durante la misma jornada. El hecho dejó un menor de edad muerto y zozobra para los asistentes a esas honras fúnebres al sur de Bogotá.

El menor tenía 16 años

Según información de las autoridades, dos hombres armados en una motocicleta llegaron al lugar donde se llevaba a cabo el funeral, ingresaron al espacio y dispararon contra el mejor de 16 años en al menos dos ocasiones para, después, emprender la huida.

Según testimonios, tras el ruidos de los disparos, el adolescente fue encontrado con preocupantes heridas, y pese a ser llevado a urgencias, los doctores confirmaron que falleció poco después por la gravedad del ataque.

La relación con la persona que estaba siendo velada

La Policía Metropolitana de Bogotá plantea como hipótesis de la mortal agresión un posible ‘ajuste de cuentas’ por actividades de microtráfico. Aunque el caso sigue en investigación, las autoridades llamaron la atención sobre las similitudes entre este asesinato y el de la persona que estaba siendo velada, quien también perdió la vida en circunstancias parecidas.

Se trata de Édison Leonardo Campos Sánchez, de 20 años, quien fue asesinado días antes en el sector de Sierra Morena, Ciudad Bolívar. Por esto, las autoridades buscan determinar si ambos homicidios están relacionados y hacen parte de una cadena de retaliaciones entre organizaciones delincuenciales al sur de Bogotá.