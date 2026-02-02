Video reveló el segundo exacto del ataque con granada en el barrio Santa Fe que dejó un muerto y 13 heridos

Video reveló el ataque con granada en la localidad de Los Mártires especificamente en el barrio Santa Fe

Las cámaras de seguridad del sector captaron el despliegue de dos hombres en una motocicleta negra, quienes arrojaron una granada de fragmentación contra un establecimiento nocturno en la carrera 16 con calle 23, provocando la muerte de un ciudadano y dejando 13 heridos el pasado pasado 23 de enero en la localidad de Los Mártires.

(También puede leer: En video | Comunidad en Fontibón acorraló a dos presuntos ladrones de celulares y destruyeron la moto en la pretendían huir)

La víctima fatal fue identificada como un hombre de 75 años y fue quien recibió el impacto directo de la onda expansiva mientras cumplía con sus labores. El video confirma que las víctimas no tuvieron tiempo de reaccionar, transcurrieron apenas segundos entre el lanzamiento del explosivo y la detonación. Los heridos, que incluyen transeúntes y trabajadores informales, fueron trasladados a centros asistenciales con lesiones por esquirlas y traumas acústicos severos.

Según declaraciones, que recopiló Noticias Caracol, del general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, el objetivo principal es un sujeto conocido como alias Maracucho. Este individuo, presuntamente vinculado a una facción del Tren de Aragua, estaría encabezando acciones para desplazar a organizaciones locales con arraigo histórico en la zona.

La línea de investigación prioritaria sugiere que el ataque no iba dirigido al local comercial por un tema de extorsión, hipótesis que ha perdido fuerza, sino contra un objetivo específico que se encontraba en el espacio público, en el marco de una disputa por el control del expendio de estupefacientes.

Intervención masiva en la localidad de Los Mártires

Luego de la difusión de las imágenes y el análisis de la Sijín, la Alcaldía de Bogotá, encabezada por Carlos Fernando Galán, ordenó un despliegue en busca de los responsables.

Hasta el momento, los operativos han dejado cuatro capturas por porte de armas y estupefacientes, aunque la búsqueda de los ejecutores que aparecen en el video continúa bajo reserva judicial. La Fiscalía General de la Nación analiza la ruta de escape captada por otras cámaras del sistema de vigilancia distrital para dar con el paradero de la motocicleta involucrada.