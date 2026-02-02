Foto capturan a fleteros del carro rojo en Bogotá, pero un juez los deja en libertad pese a los videos de robos.

Cayeron los jóvenes fleteros del carro rojo en Bogotá, pero quedaron de nuevo libres en las calles, es el título que hoy resume la creciente indignación ciudadana frente a un caso que vuelve a poner en debate la efectividad del sistema judicial y las medidas contra la inseguridad en la capital.

(También puede leer:En video | Comunidad en Fontibón acorraló a dos presuntos ladrones de celulares y destruyeron la moto en la pretendían huir)

Una presunta banda delincuencial dedicada al fleteo fue capturada en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Fontibón, cuando, al parecer, se disponía a cometer un nuevo atraco. Sin embargo, pese a la evidencia recolectada por las autoridades, un juez de control de garantías ordenó la libertad de los detenidos, argumentando que no contaban con antecedentes judiciales vigentes.

Banda de fleteros capturada en Bogotá queda en libertad pese a evidencias y armas incautadas

De acuerdo con el informe oficial, los capturados son dos jóvenes de 22 y 24 años, quienes fueron sorprendidos cerca de un centro comercial portando armas de fuego tipo revólver y movilizándose en un vehículo rojo, además de contar con el apoyo de motocicletas y un taxi. Según las investigaciones, los sospechosos estarían esperando a personas que retiraban dinero de una entidad bancaria, una modalidad típica del fleteo en Bogotá.

Las autoridades también confirmaron que existen videos de cámaras de seguridad en poder de los investigadores, en los que se observa a los presuntos delincuentes participando en al menos cuatro hurtos bajo la misma modalidad, principalmente en las localidades de Usaquén, Gativá y Barrios Unidos. Las imágenes muestran la trazabilidad de los vehículos utilizados y su presunta participación en varios hechos delictivos durante este año.

Pese a este material probatorio, durante las audiencias preliminares el juez determinó que los capturados debían enfrentar el proceso en libertad, decisión que generó molestia entre las víctimas y la ciudadanía. Según cifras oficiales, durante el año 2025, de las 1.690 personas capturadas por porte ilegal de armas, 1.155 quedaron en libertad, lo que refuerza la percepción de impunidad frente a este tipo de delitos.

El teniente coronel Ricardo Chávez, comandante de seguridad ciudadana número uno de Bogotá, explicó que el trabajo de la Seccional de Investigación Criminal permitió establecer la relación de los sospechosos con varios hechos. “De acuerdo con los seguimientos realizados y la trazabilidad de cámaras, se evidenció que estos vehículos y las armas incautadas presuntamente fueron utilizados en otros delitos”, afirmó.

Además, el oficial reveló que uno de los capturados presenta anotaciones judiciales por tráfico de moneda falsa, hurto agravado y calificado, y fuga de presos, lo que contradice parcialmente la versión inicial sobre la ausencia de antecedentes. Sin embargo, estas anotaciones no fueron suficientes para que el juez impusiera una medida de aseguramiento intramural.

Durante el operativo, la Policía logró la incautación de un vehículo, la inmovilización de otros automotores y el decomiso de las armas de fuego, elementos que hacen parte del proceso judicial en curso. Las autoridades insisten en que continuarán con las investigaciones para individualizar a otros integrantes de la banda y fortalecer el expediente probatorio.

Mientras tanto, el caso reabre el debate sobre la efectividad de la justicia y la sensación de vulnerabilidad que viven los ciudadanos. Para muchos, resulta incomprensible que personas capturadas con armas, videos y vínculos con múltiples robos queden nuevamente en las calles. La expectativa ahora está en que las investigaciones avancen y que los responsables no sigan poniendo en riesgo la seguridad de los bogotanos.